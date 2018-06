„Prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas gavo absoliučia daugumą visų galiojančių balsų“, – žurnalistams Ankaroje sakė Aukščiausiojo rinkimų komiteto (YSK) vadovas Sadi Guvenas. Vis dėlto jis nepateikė daugiau detalių ir skaičių apie sekmadienį vykusį balsavimą. Valstybinės Anatolijos naujienų agentūros skelbti rezultatai, pagrįsti YSK duomenimis, taip pat rodė, kad R. T. Erdoganas gavo aiškią balsų daugumą. Suskaičiavus 99 proc. balsalapių R. T. Erdoganas turėjo 52,5 proc., o jo pagrindinis varžovas Muharremas Ince iš sekuliariosios Respublikonų liaudies partijos (CHP) gavo 31,7 proc., sakoma agentūros pranešime Planuojama, kad galutinius rezultatus YSK paskelbs penktadienį.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.