Rinkimai Ukrainoje: apklausų rezultatai žada naujoko ir senbuvio dvikovą antrame ture

Remiantis pirmaisiais duomenimis, kuriuos pateikia apklausą atlikę tarptautinis Kijevo sociologijos institutas, fondas „Demokratinės iniciatyvos“ ir „Razumkovo centras“, šoumenas kol kas užima lyderio poziciją, skelbia „Radio Svoboda“.

V. Zelenskis, anot apklausų, surinko 30,4 procentų rinkėjų balsų. P. Porošenka liko antroje vietoje su 17,8 procentų balsų. Trečioje vietoje liko Julija Tymošenko, kuriai rinkėjai skyrė 14,2 procentų balsų.

Dar žemiau, ketvirtoje vietoje, rikiuojasi Jurijus Boiko su 9,1 proc. balsų, Anatolijus Gricenko surinkęs 7,6 proc. balsų, Igoris Smečko su 6,6 proc. balsų.

Anot apklausų, dar vos trys kandidatai perlipo 1 proc. barjerą. Tarp tokių minimi: Olga Liaško su 5 proc., Aleksandras Vilkulis surinkęs 3,7 proc. ir Ruslanas Košulinskis su 1,9 proc. balsų. Net 30 kandidatų neperžengė 1 procento ribos.

Iš viso dėl prezidento posto varžėsi 39 kandidatai – rinkimų biuletenis buvo net 80 centimetrų ilgio.

exit polls from #Ukraine...#Tymoshenko scores about the same as in 2014...#Poroshenko does better than #Yushchenko as post-revolutionary president (don't mention the war)...but it seems that #Zelenskiy has eaten up more than half of Poroshenko's vote share from 2014... pic.twitter.com/jINB4Ww5DX