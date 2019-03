Kampanijos pradžioje aktoriaus galimybės nebuvo gerai vertinamos, bet visuomenei piktinantis kyšininkavimu ir pragyvenimo standartais jis aplenkė isteblišmento politikus ir dabar prognozuojama, kad jis laimės pirmąjį rinkimų ratą.

„Prasideda naujas gyvenimas, geras gyvenimas be korupcijos, be kyšių“, – su žmona balsuodamas vienoje Kijevo rinkimų apylinkių žurnalistams sakė 41 metų kandidatas.

Jei bus išrinktas, aktorius perims vadovavimą šaliai, rytuose kovojančiai su Rusijos remiamais separatistais ir bandančiai atsigauti po ekonominės krizės.

Dabartinis prezidentas Petro Porošenka ir buvusi premjerė Julija Tymošenko kovoja dėl galimybės patekti į antrąjį ratą ir varžytis su V. Zelenskiu, rodo paskutinės prieš rinkimus atliktos apklausos.

Viena apklausa rodė, kad P. Porošenką ir J. Tymošenko remia po 17 proc. rinkėjų, bet kita apklausa rodytų, kad į antrąjį ratą pateks dabartinis prezidentas.

V. Zelenskį, naujausių apklausų duomenimis, remia daugiau kaip 25 proc. rinkėjų.

Atiduodamas savo balsą Kijevo centre, P. Porošenka sakė apgailestaujantis dėl drabstymosi purvais kampanijos metu, bet gyrė „gerai parengtus“ rinkimus.

Saugumo tarnybos pranešė, kad rinkimų dieną šalies miestuose budi specialiosios pajėgos.

