Šis dramatiškas žingsnis yra pirmasis sudėtingame apkaltos procese, nors tikimybė, kad D. Trumpas dėl jo bus pašalintas iš posto – menka. Vis tik JAV politika žengia į naują neramų etapą, likus vos 14 mėnesių iki naujų rinkimų, per kuriuos demokratai ir respublikonai varžysis dėl Baltųjų rūmų ir Kongreso kontrolės.

Po šio sukrečiančio N. Pelosi pareiškimo D. Trumpas, Niujorke pasakęs kalbą Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, savo dangoraižyje „Trump Tower“ pareiškė, kad toks tyrimas yra „raganų medžioklės šlamštas“, ir pridūrė, kad šis procesas tik padidins tikimybę, jog 2020 metais jis bus perrinktas.

„Trumpo prezidentavimo veiksmai atskleidė negarbingų faktų, kad prezidentas sulaužė savo priesaiką, išdavė mūsų nacionalinį saugumą ir išdavė mūsų rinkimų sąžiningumą“, – per nekantriai lauktą spaudos konferenciją JAV sostinėje sakė N. Pelosi.

Secretary of State Pompeo recieved permission from Ukraine Government to release the transcript of the telephone call I had with their President. They don’t know either what the big deal is. A total Witch Hunt Scam by the Democrats!