„Jeigu kas nors galvoja galintys diktuoti, ką turėtume daryti – ką turėtų daryti mūsų vadovybė – tai yra absurdiška“, – žurnalistams Vašingtone sakė ministras Adelis al Jubeiras. „Mūsų vadovybė yra raudona linija“, – pridūrė jis. Daugelis JAV įstatymų leidėjų įsitikinę, kad princas Mohammedas yra atsakingas už praeitais metais Saudo Arabijos konsulate Stambule įvykdytą J. Khashoggi nužudymą. J. Khashoggi yra parašęs kritiškų straipsnių JAV dienraščiui „The Washington Post“ apie Rijado administraciją. JAV Kongresas yra įpareigojęs prezidentą Donaldą Trumpą iki penktadienio nustatyti, ar Saudo Arabijos sosto įpėdinis įsakė nužudyti J. Khashoggi. Ši žmogžudystė sukėlė tarptautinį pasipiktinimą ir reikšmingai pakenkė Mohammedo bin Salmano, kaltinamo įsakius nužudyti žurnalistą, įvaizdžiui. Nors Rijadas neigia, kad sosto įpėdinis yra kaip nors su tuo susijęs, JAV senatoriai jį įtaria, remdamiesi Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) išvadomis. Tačiau D. Trumpo administracija sakė, jog nėra nepaneigiamų įrodymų, kad princas Mohammedas yra susijęs su J. Khashoggi nužudymu, ir akcentavo Vašingtono ir Rijado strateginės partnerystės svarbą.

