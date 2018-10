Saudo Arabijos vadovybė „stebės, kad tyrimas būtų nuodugnus bei visapusiškas“ ir kad paaiškėtų tiesa, o kaltininkai būtų patraukti atsakomybėn“, sakė ministras žurnalistams po Džakartoje įvykusio susitikimo su Indonezijos diplomatijos vadove. „Taip pat – kad atsirastų mechanizmas ir procedūros, kurie užtikrintų, jog daugiau neišvyktų nieko panašaus“, – pažymėjo A. al Jubeiras. Savo ruožtu Indonezijos užsienio reikalų ministrė Retno Marsudi kolegai sakė, kad Džakarta „labai sunerimusi“ dėl J. Khashoggi nužudymo Saudo Arabijos konsulate Stambule. Ankara tvirtina, kad spalio 2 dieną įvykdytas nusikaltimas buvo „šaltakraujiškai suplanuotas“. Vėliau antradienį Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas turėtų paskelbti informaciją, kuri, anot jo, bus „nuoga tiesa“ apie J. Khashoggi nužudymą. Griežtas Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano kritikas 59 metų J. Khashoggi dingo spalio 2-ąją, užėjęs į karalystės konsulatą Stambule atsiimti santuokai reikalingų dokumentų. Po kelių dienų šaltinis Turkijos vyriausybėje pranešė, kad šalies policija mano, jog žurnalistą nužudė į Stambulą pasiųsta agentų grupė. Spalio 17 dieną vienas Turkijos laikraštis pranešė, kad J. Khashoggi konsulate buvo kankintas ir nužudytas nukirtus galvą. Po daugiau nei dvi savaites trukusios tylos Saudo Arabija šeštadienį pripažino, kad J. Khashoggi žuvo per kivirčą konsulate. Tiek Rijado sąjungininkės, tiek priešininkės atmetė tokį paaiškinimą ir sakė, kad jis neišsamus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, iš pradžių tvirtinęs, kad tiki Rijado pateiktu paaiškinimu, pirmadienį žurnalistams Baltuosiuose rūmuose sakė: „Manęs netenkina tai, ką girdėjau“. Jis pridūrė, kad artimiausiu metu turėtų sužinoti daugiau.

