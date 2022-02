Apie tai skelbia „Reuters“, remdamasi dviem Prancūzijos prezidentui artimais šaltiniais. Būtent dėl to prezidentai deryboms sėdo prie kelių metrų ilgio stalo, patikslino agentūra.

Pasak šaltinių, E. Macronui buvo leista pasirinkti: sutikti testuotis ir bendrauti su V. Putinu sėdint arčiau, arba atsisakyti ir išlaikyti saugų atstumą.

„Puikiai supratome, kad dėl to nebus rankos paspaudimo ir sėdėsime prie ilgo stalo. Tačiau negalėjome jiems duoti prezidento DNR“, – nurodydamas susirūpinimą dėl saugumo, jei E. Macroną testuos Rusijos medikai, sakė naujienų agentūrai „Reuters“,.

Vienas iš „Reuters“ šaltinių patikslino, kad prieš skrydį į Rusiją E. Macronas atliko PGR testą Prancūzijoje, o atvykęs – antigeno testą. Šį tyrimą atliko jo asmeninis gydytojas.

Anksčiau Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas aiškino, kad atstumas tarp prezidentų išlaikytas taikant antikoronavirusines priemones.

„Išskirtinai epidemiologinės priemonės“, – pakomentavo jis leidiniui „Podjom“.

E. Macronas į Maskvą atvyko praėjusį pirmadienį. Su V. Putinu jis kalbėjosi penkias valandas.

Tačiau tai, kaip prasidėjo abiejų lyderių pokalbiai, iškart tapo internautų apkalbų objektu. Itin daug dėmesio sulaukė didžiulius stalas, prie kurio jie sėdėjo:

The photo of Putin meeting Macron today was some picture. A table the size of an aircraft carrier deck. Why? pic.twitter.com/sNHLYT4wVv