„Reuters“: Rusija perdavė JAV savo reikalavimus

„Mes nepripažinsime jokių Rusijos okupuotų teritorijų. Tai faktas. Mūsų žmonės dėl to kovojo, mūsų didvyriai už tai atidavė savo gyvybes. Tiek daug žmonių dėl to buvo sužeista, tiek daug buvo iškęsta. Štai kodėl niekas to nepamirš. (...) Tai yra mūsų pagrindinės raudonosios linijos“, – kalbėjo V. Zelenskis.