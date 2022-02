„Reuters“: Donecke pasirodė karinės technikos kolonos

Jokių skiriamųjų ženklų įžvelgti nepavyko, bet transporto priemonės pasirodė praėjus kelioms valandoms po to, kai V. Putinas pasirašė draugystės su dviem separatistiniais regionais sutartis ir nurodė Rusijos pajėgoms vykdyti tai, ką Maskva vadina „taikos palaikymo“ operacija.

Donecke dirbantys „Reuters“ reporteriai tankų pastarosiomis dienomis gatvėse nematė.

Panašius vaizdus užfiksavo ir „Aljazeera“ žurnalistai:

WATCH: Al Jazeera releases additional footage of what it says are Russian soldiers arriving in Donetsk in eastern Ukraine pic.twitter.com/fRiQKqyDvm