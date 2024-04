Retas atvejis: vyras Nyderlanduose koronavirusu sirgo 613 dienų

Amsterdamo universiteto mokslininkai savo stebėjimų rezultatus ketina pristatyti balandžio pabaigoje Europos klinikinės mikrobiologijos ir infekcinių ligų asociacijos suvažiavime Barselonoje. Šie atvejai ekspertams įdomūs ir todėl, kad koronavirusas taip ilgai sergančio žmogaus organizme gali stipriai mutuoti – dėl to kyla pavojus, kad atsiras viruso variantų, kurie gali lengviau įveikti sveiko žmogaus imuninę sistemą.

Mokslininkai Nyderlanduose vis tyrė paciento mėginius, kad išanalizuotų koronaviruso genetinę medžiagą. Jie nustatė daugiau kaip 50 mutacijų, lyginant su tuo metu plitusia omikron atmaina BA.1, įskaitant tas, kurios leido virusui išvengti imuninės apsaugos. Be to, jau praėjus 21 dienai po to, kai pacientui buvo skirtas tam tikras medikamentas nuo koronaviruso, virusas ėmė rodyti atsparumo vaistui požymius.