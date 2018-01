Arizonai atstovaujantis įstatymų leidėjas, nesieksiantis perrinkimo vėliau šiemet vyksiančiuose rinkimuose, į Senatą kreipėsi tą pačią dieną, kai prezidento administracija žadėjo paskelbti kontroversiškų „Melagingų naujienų apdovanojimų“ nugalėtojus. Kritikuoti D. Trumpą nevengiantis J. Flake'as užsipuolė šalies vadovą dėl nepagarbos tiesai ir jo polinkio naujienų žiniasklaidą vadinti „prieše“. „Liaudies priešė“ – štai kaip Jungtinių Valstijų prezidentas 2017-aisiais pavadino laisvą spaudą“, – įstatymų leidėjams sakė J. Flake'as. „Pone prezidente, tai, kad mūsų prezidentas vartoja žodžius, kuriais savo priešus vadindavo liūdnai pagarsėjęs Josifas Stalinas, yra testamentas mūsų demokratijos būklei“, – pareiškė jis. „Liaudies priešas“ buvo tokio didelio pykčio kupina frazė, kad net (Sovietų Sąjungos vadovas) Nikita Chruščiovas uždraudė ją vartoti“, – pridūrė senatorius. J. Flake'as pareiškė, kad D. Trumpo Baltieji rūmai „kasdien puldinėja“ konstitucijos užtikrinamą teisę laisvai reikšti mintis. Pasak jo, tokios atakos yra „beprecedentės ir nepateisinamos“. Be to, jis apkaltino D. Trumpą užsiimant „moraliniu vandalizmu“ prieš tiesą: pradedant abejonėmis dėl savo pirmtako Baracko Obamos gimimo vietos ir baigiant Rusijos kišimosi į 2016-ųjų rinkimus išvadinimu „apgaule“. Pasak J. Flake'o, JAV prezidentas tokiu elgesiu drąsina viso pasaulio autoritarinius režimus persekioti žiniasklaidą. „2017 metais tiesa – objektyvi, empirinė, įrodymais pagrįsta tiesa – buvo daužoma ir užgauliojama daugiau nei kada nors (anksčiau) mūsų šalies istorijoje; (tai buvo daroma) įtakingiausių asmenų mūsų vyriausybėje rankomis“, – pareiškė Arizonos senatorius. „Be tiesos ir principingos ištikimybės tiesai ir faktams, kuriais dalijamasi, pone prezidente, mūsų demokratija ilgai nesitęs“, – perspėjo jis. Praėjusią savaitę D. Trumpas socialiniame tinkle „Twitter“ paskelbė, kad šį trečiadienį jis įteiks „Melagingų naujienų apdovanojimus“ „korumpuočiausioms ir šališkiausioms žiniasklaidos“ priemonėms. Vis dėlto Baltieji rūmai nenurodė, ar toks prieštaringas renginys, kuris jau kartą buvo atidėtas, iš tiesų įvyks.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.