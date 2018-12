Renkant Merkel pamainą prireikė antrojo balsavimo rato

Naująjį CDU pirmininką renka 1 001 delegatas per Hamburge vykstantį partijos suvažiavimą. Kad laimėtų, kandidatas turi surinkti ne mažiau kaip 50 proc. balsų. CDU generalinė sekretorė Annegret Kramp-Karrenbauer, kanclerės sąjungininkė, per pirmąjį turą gavo 450 balsų. Už jos varžovą Friedrichą Merzą, buvusį A. Merkel varžovą ir buvusį partijos parlamentinės frakcijos vadovą, balsavo 392 delegatai. Sveikatos apsaugos ministras Jensas Spahnas, neretai kritikuodavęs A. Merkel, bet laikomas autsaideriu, per pirmąjį ratą iškrito, surinkęs 157 balsus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.