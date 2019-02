Auganti mirčių statistika neabejotinai siejama su atslinkusia šalto oro banga. Anksčiau skelbtą informaciją apie 12 šalčio aukų teko atnaujinti, kai Čikagoje mirė dar devyni asmenys. Pasak Stathiso Poulakidaso, gydytojo, dirbančio vienoje iš miesto ligoninių, visų jų mirties priežastys – nušalimų sukelti pažeidimai.

Kaip skelbia JAV nacionalinė orų tarnyba (NWS), daugiau nei du dešimtmečius neteko patirti tokio šalčio, kuris šiuo metu apėmęs JAV Vidurio Vakarų ir Šiaurės Rytų regionus.

Geliantį šaltį sukėlė iš Šiaurės ašigalio link pietų pajudėjusi poliariniu sūkuriu vadinama oro masė.

Gyvenamiesiems būstams ir verslo įmonėms apšildyti jau sunaudotas rekordinis gamtinių dujų kiekis. Komunalines paslaugas tiekiančios įmonės įspėjo gyventojus taupiai naudoti energiją, kad pavyktų išvengti trikčių, dėl kurių neišvengiamai būtų nutrauktas elektros tiekimas.

Dėl antrą dieną iš eilės tvyrančio stipraus šalčio ir nesilpstančių vėjų JAV oro transporto bendrovės jau atšaukė per 2 tūkst. skrydžių. Vien Čikagos O‘Hare tarptautiniame oro uoste atšauktų skrydžių skaičius siekia 700.

Kaip skelbia meteorologijos tarnybos, nuo Didžiųjų ežerų Čikagą pasiekę gausaus sniego debesys ketvirtadienio naktį ėmė judėti žemyn.

Visame Vidurio Vakarų regione jau užfiksuota 30 rekordiškai žemos temperatūros atvejų. Kotone, Minesotoje, ketvirtadienio rytą termometro stulpelis buvo nukritęs iki –48 °C, ir tai yra žemiausias kada nors šalyje užfiksuotas temperatūros rodiklis. Vėliau, anot orų tarnybų, oras bent kiek atšilo.

Čikagoje iki –29 °C nukritusi temperatūra labai priartėjo prie rekordinio šiame mieste užfiksuoto –32 °C rodiklio.

Vis dėlto šiuo metu Čikagoje tenka baimintis dėl rimtesnių pasekmių nei žvarbūs vėjai: nemenką pavojų kelia keistas fenomenas – galimi įšalo kaustomo dirvožemio ir uolienų skilimo procesai.

Kai kurie Čikagos gyventojai jau trečiadienį buvo pažadinti neįprastai garsaus dundesio ir gaudimo.

„Pamaniau, kad kraustausi iš proto! Dėl to garso visą naktį negalėjau užmigti, – parašė vienas pilietis savo „Facebook“ paskyroje. – Buvau ištiktas išgąsčio. Vaikštinėjau po namus nerasdamas sau vietos. Visų drabužius jau buvau sudėjęs ant stalo, kad galėtume staigiai juos pačiupti, jei prireiktų bėgti iš namų.“

Tą dundesį veikiausiai sukėlė su seisminiais procesais siejamas gamtinis reiškinys – šalčio kaustomos žemės skilinėjimas. Uolienos ima skilinėti todėl, kad plečiasi ledėjantis gruntinis vanduo.

Kanadą ir toliau spaus speigas

Itin dideli šalčiai, pastaruoju metu kaustantys Šiaurės Ameriką, nėra malonūs, bet tai nėra ir naujiena šiam žemynui, LRT RADIJUI sako Vilniaus universiteto profesorius Arūnas Bukantis. Anot jo, nuo speigo JAV artimiausiomis dienomis jau galės pailsėti, tačiau Kanadą ir toliau kaustys toks šaltis, dėl kurio jutiminė temperatūra sieks 50 laipsnių šalčio.

Anot A. Bukančio, šalčiausia šiuo metu yra rytinėje Kanados dalyje, tačiau šaltis skverbiasi ir į JAV: „Praktiškai šaltis pasiekė jau net ir 33–34 platumą. Tai reiškia – ir Misūryje, ir Kentukyje, ir Kanzaso valstijoje temperatūra jau yra žemiau nulio. Kur šalčiausia? Šalčiausia į šiaurę nuo didžiųjų ežerų, aplink Vinipego ežerą, artėjant jau link Bafino žemės. Kitaip tariant, šiaurės rytinėje Kanados dalyje.“

Kaip teigia pašnekovas, ten naktimis temperatūra krenta netgi iki 45 laipsnių šalčio. Be to, tebevyrauja poliarinė naktinis, todėl net ir dieną oras neįšyla. Ties rytine Kanados dalimi esantis ciklonas, tvirtina A. Bukantis, šaltį siurbia iš Arkties, todėl temperatūra supanašėjo tiek Kanadoje, tiek Grenlandijoje.

Jau penkiose JAV valstijose buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, o speigas iš Kanados ir toliau artėja link JAV: „Šalčiausias oras juda per Šiaurės Dakotos, Pietų Dakotos, Ajovos valstiją ir apima praktiškai netgi visą teritoriją iki pat Niujorko. Niujorke irgi neigiama temperatūra, bet ten toli gražu iki kažkokių rekordų. Tik reikia, kaip sakoma, pasidžiaugti, kad šitas šaltis baigiasi. Jau artimiausiomis dienomis temperatūra pradės kilti.“

Vis dėlto Kanada nuo šalčių atsipūsti negalės. Kaip teigia A. Bukantis, šaltis išplis į Kanados vakarus, temperatūra kris iki 35 laipsnių šalčio: „Žinoma, didžiausią pavojų žmonėms kelia temperatūros ir vėjo derinys, kadangi cikloniniame sūkuryje yra gana stiprus vėjas ir dideli kritulių kiekiai, pūgos. Jutiminė temperatūra pasidaro dar žemesnė, artėja prie 50 laipsnių šalčio.“

Profesoriaus aiškinimu, norint paaiškinti tokius reiškinius, reikėtų pažvelgti į tai, kas vyksta 30 km aukštyje, stratosferoje. Kaip teigia A. Bukantis, ten susiklostė neįprasta situacija, kai įprastai susidarantis cirkuliacinis sūkurys suskilo į dvi dalis. Dėl šios priežasties šaltis skverbiasi į pietus.

„Kita tokia šalčio banga apėmusi rytų Sibirą, šiaurės rytų Sibirą. Ten irgi temperatūra krenta iki 50–55 laipsnių šalčio. Taip viskas yra susiskaidę. Šiluma skverbiasi į rytų Europą. Ten temperatūra aukščiau normos yra netgi apie 9–10 laipsnių. Taip pat iki šiol yra gana šilta ir vakarinėje JAV dalyje, pavyzdžiui, Kalifornijoje“, – nurodo A. Bukantis.

Vis dėlto, pabrėžia profesorius, tokie šalčiai nėra visiškai neįprasti Šiaurės Amerikai. Kaip teigia A. Bukantis, dar reikės palaukti, norint sužinoti, ar bus pasiekta rekordinė šalčio temperatūra: „Šaltis šiuose regionuose tikrai ne pirmą kartą. Šiaurės Amerikos vidurinė dalis yra tokia plokščia, kad nuo Bafino žemės, nuo Hadsono įlankos tiesiog per vidurio lygumas, didžiąsias lygumas, skverbiasi šaltas oras, kartais netgi iki Floridos. Sakykime, tai toks ne visai malonus įvykis, bet būdingas Šiaurės Amerikai.“

