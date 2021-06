Rekordinė vakcinacija gali nesustabdyti mirtinos trečios bangos Indijoje

Jie taip pat abejoja, ar tokie savaitiniai rodikliai, vidutiniškai siekiantys apie 4,6 mln. dozių per dieną, palyginti su maždaug trimis milijonais per beveik visą gegužę, gali būti ilgalaikiai.

Nors Indija balandį sustabdė visą eksportą ir pasinaudojo milžiniška vakcinų gamybos pramone, ji įstengė paskiepyti vos 4 proc. savo didžiulės populiacijos, smarkiai atsilikdama nuo daugelio Vakarų valstybių ir Kinijos, kuri sušvirkščia apie 20 mln. vakcinos dozių per dieną.

Kai kurių mokslininkų teigimu, skiepijant gyventojus tokiais tempais trečioji banga gali smogti per kelis mėnesius. Tokios prognozės kelia susirūpinimą, kad šalį vėl gali užgriūti neseniai patirtas košmaras – medicininio deguonies trūkumas ir perpildytos ligoninės.

„Aš nemanau, kad toks staigus vakcinacijos paspartėjimas gali būti išlaikytas, nes mes juk žinome, kokia yra situacija dėl vakcinų atsargų, – sakė Gautamas Menonas, Ašokos universiteto fizikos ir biologijos mokslų profesorius, kuris taip pat darbuojasi prie viruso protrūkių modeliavimo. – Vienos dienos šuolį greičiausiai lėmė sutelktos kelių valstijų, sukaupusių vakcinų atsargų šiam tikslui, pastangos. Mums reikėtų suleisti maždaug 10 mln. dozių per parą, norint užtikrinti, kad būsima banga nebus tokia stipri.“

Naujas šokas

Indija, siekdama ženkliai paspartinti vakcinaciją, susiduria su nelengvais iššūkiais. Mažiau nei 100 mln. dozių per mėnesį, šiuo metu gaunamų iš dviejų vietinių gamintojų, vargu ar pakaktų paskiepyti beveik 1,4 mlrd. šalies populiaciją. Be to, reikia įveikti gana nemažas gyventojų dvejones dėl skiepijimosi, kaip ir logistines kliūtis, norint pasiekti didžiąją dalį atokių kaimo vietovių, kur gyvena daugiau nei du trečdaliai indų.

Ir vis dėlto šalies premjerui Narendrai Modi tenka viltis, kad rekordinis šuolis pasitarnaus kaip savotiškas šokas, kurio labai reikia vakcinacijos kampanijai. Šią savaitę N. K. Arora, Indijoje veikiančio konsultacinio komiteto „National Technical Advisory“ pirmininkas, pareiškė, kad nuo liepos mėnesio bus prieinama iki 220 mln. vakcinų dozių.

Indija siekia paskiepyti 10 mln. žmonių per dieną, sakė jis, primindamas ankstesnes didelio masto vakcinacijos kampanijas šalyje, skiepijant nuo tokių ligų kaip poliomielitas.

Vis dėlto dalis mokslininkų skeptiškai vertina tokias prognozes ir socialinėje žiniasklaidoje negailėjo kritikos tokiam staigiam skiepijimosi pakilimui. Chandrakantas Lahariya, Naujojo Delio epidemiologas ir vienas iš knygos apie Indijos kovą prieš COVID autorius, pavadino šį reiškinį „pernelyg uoliomis pastangomis“ pasiekti rekordo, kurios išsekins ribotas atsargas.

Rijo M. Johnas, sveikatos apsaugos sektoriaus ekonomistas ir profesorius iš Rajagiri socialinių mokslų koledžo, esančio pietiniame Kočio mieste, tviteryje rašė, kad „pagyrūniškai bravūrai dabar turi būti padėtas taškas“, nes Indija neturi pakankamai vakcinų artimiausiu laikotarpiu, kad galėtų išlaikyti tokį pat vakcinacijos lygį.

„Pasaulinio lygio farmacija“

Vyriausybės pareigūnų džiūgavimai gali būti palyginami su Indijos koronaviruso vakcinacijos kampanijos pradžia sausį. Lūkesčiai buvo tokie dideli, kad N. Modi, apimtas trumpalaikio vakcinų diplomatijos protrūkio, išsiuntinėjo milijonus vakcinų ir pavadino savo šalį „pasaulinio lygio farmacija“.

N. Modži dosnumas slėpė stringančią vakcinų gamybą šalies viduje, kai „Serum Institute of India Ltd.“, didžiausia pasaulyje vakcinų gamintoja, ir „Bharat Biotech International Ltd.“, kita svarbi Indijos tiekėja, nuo savo konvejerių paleido mažesnes nei tikėtasi vakcinų partijas.

Abi bendrovės pažadėjo padidinti gamybos apimtis nuo liepos mėnesio. Tačiau „Serum“ generalinis direktorius Adaras Poonawalla gegužę sakė, kad eksportas vargu ar bus atnaujintas iki metų pabaigos. Tai smūgis daugeliui skurdesnių šalių, priklausančių nuo indiškų vakcinų tiekimo.

Be to, rusiškos vakcinos „Sputnik V“ naudojimas Indijoje dar neįsibėgėjęs. Nors šalis gegužę gavo vakcinų siuntas iš Rusijos, vietinė paskirstytoja „Dr Reddy’s Laboratories Ltd.“ kol kas naudoja nedidelio masto eksperimentines vakcinos partijas, „Bloomberg“ sakė spaudos atstovas.

„Saviapgaulė“

Jeigu bus išlaikyti vidutiniai vakcinacijos tempai – apie 3,2 mln. dozių per parą, Indija sugebės paskiepyti 45 proc. savo suaugusių gyventojų iki metų pabaigos ir 60 proc. – iki 2022 m. kovo pabaigos, trečiadienio pranešime rašė Anubhuti Sahay ir Sauravas Anandas, „Standard Chartered Plc.“ Pietų Azijos regiono ekonomistai.

Anot jų, jeigu būtų prieinami didesni vakcinų kiekiai ir vakcinacijos tempas paspartėtų 30 proc., Indija galėtų pilnai paskiepyti 55 proc. iki 2021 metų pabaigos.

„Mes esame didelė šalis, turime paskiepyti daugybę žmonių, – trečiadienį interviu sakė Aparna Mukherjee, pagrindinės šalies mokslinių tyrimų agentūros „Indian Council of Medical Research“ vyresnioji mokslininkė.

Pasak jos, paskiepyti visus iki prasidedant trečiajai viruso bangai būtų „saviapgaulė“, bet dedamos visos pastangos paskiepyti labiausiai pažeidžiamus asmenis.

Pietų Azijos šalis taip pat tikisi jau ateinančiais mėnesiais savo „vakcinų arsenalą“ papildyti dar šešiomis vakcinomis, įskaitant „Sputnik V“, interviu naujienų agentūrai „Bloomberg“ sakė Indijos užsienio reikalų ministras Subrahmanyamas Jaishankaras.

Dėl vakcinų žaliavinių medžiagų tiekimo trikdžių jis apkaltino Europą ir Jungtines Valstijas ir pareiškė, kad siekiant pakelti pasaulinį vakcinacijos lygį svarbiausias uždavinys būtų padėti Indijai padidinti gamybą.

„Jungtinės Valstijos ir Europa turi žengti žingsnį į priekį, jei Indijai tektų didinti savo gamybos apimtis“, – sakė jis.

Net išaugus vakcinacijos tempams, jos mastas šalyje vis dar fragmentiškas. Skiepijimosi lygis penkiose didžiausiose Indijos valstijose, prisidedančių beveik 50 proc. prie šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), yra mažesnis už nacionalinį vidurkį, rodo „Standard Schartered“ duomenys. Vakcinacijos tempai didžiulę teritoriją užimančiose Indijos kaimo vietovėse yra dar lėtesni.

„Delsimas skiepytis Indijos kaimo vietovėse vis dar ryškus“, – sakė ekonomistai A. Sahay ir S. Anandas.