Kol kas nebuvo pranešimų apie Izraelio ar palestiniečių patirtus nuostolius.

Izraelis ir Gazos Ruožą valdantis judėjimas „Hamas“ pastarosiomis savaitėmis ne kartą apsikeitė kariniais smūgiais. Be to, „Hamas“ per sieną į Izraelį paleido daugybę padegamųjų balionų, sukėlusių gaisrų, nuniokojusių didelius pasėlių plotus.

„Hamas“ spaudžia Izraelį švelninti Gazos Ruožo blokadą ir leisti vykdyti didelio masto vystymo projektus. Egiptas ir Kataras bando sugrąžinti neoficialias paliaubas.

Šios pastangos tapo dar aktualesnės pastarosiomis dienomis, pareigūnams Gazos Ruože užregistravus pirmuosius koronaviruso vietinio plitimo atvejus. „Hamas“ šioje pajūrio teritorijoje prie Izraelio ir Egipto sienų, kurioje gyvena 2 mln. palestiniečių, įvedė karantino priemones.

„Hamas“ pareigūnas Bassemas Naimas perspėjo dėl tolesnės eskalacijos ir sakė, kad „katastrofiškos sąlygos Gazos Ruože yra beprecedentės”. Pasak jo, susiklosčiusi padėtis gali nulemti „sprogimą, kai viskas taps nevaldoma“.

Izraelis ir Egiptas Gazos Ruožo blokadą pradėjo „Hamas“ 2007 metais paveržus valdžią iš nuosaikesnio palestiniečių judėjimo „Fattah“. Izraelis sako, kad blokada reikalinga siekiant neleisti „Hamas“ plėsti savo arsenalo, bet kritikai ją laiko tam tikra kolektyvine bausme. Po blokados įvedimo Izraelis ir „Hamas“ triskart kariavo, taip pat buvo keli mažesnio masto konfrontacijos laikotarpiai.

Suvaržymai nustūmė vietos ekonomiką prie žlugimo slenksčio. Daugiau kaip pusė Gazos Ruožo gyventojų neturi darbo, o karų ir izoliacijos metai nualino sveikatos apsaugos sistemą, kuriai būtų sunku grumtis su dideliu ligos protrūkiu.