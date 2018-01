„Kijeve neramu, prie Aukščiausiosios Rados kilo susirėmimai. Ukrainos Raudonojo Kryžiaus greitojo reagavimo komandos patruliuoja per renginius, kad suteiktų pirmąją pagalbą tiems, kam jos reikia“, – sakoma antradienį socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame pranešime. Protestas „Stop revanšui“, kurio dalyviai reikalauja priimti virtinę įstatymų dėl Rytų Ukrainos ir paskelbti sankcijas Rusijos kompanijoms, prasidėjo antradienį ryte. Tvarkos užtikrinimu rūpinasi daugiau kaip 3,8 tūkst. teisėsaugos pareigūnų, įskaitant Kijevo policijos pareigūnus ir Ukrainos Nacionalinės gvardijos narius, pranešė policija. Situacija vėliau buvo stabilizuota.











