Rastas prezidento rinkimų protokolą atsisakiusio pasirašyti komisijos nario kūnas

„Rado paieškos grupė, ieškodama užklausų“, – rašoma pranešime.

Šišmakovas dalyvavo rinkimuose rinkimų komisijoje ir atsisakė pasirašyti galutinį protokolą. Rugpjūčio 15 d., Apie 17 val., jis paskambino savo žmonai ir pasakė: „Aš daugiau čia nedirbu, einu namo“.

Volkovysk.by pranešė, kad, policijos duomenimis, paskutinį kartą direktoriaus telefone gyvybės požymiai buvo rodomi kelyje nuo Volkovysko iki Gardino.

