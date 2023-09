Katamarane, plaukusiame iš Vanuatu į šalies šiaurės rytuose esantį Kernso miestą buvę žmonės – du Rusijos piliečiai ir vienas – Prancūzijos, kurių amžius – nuo 28 iki 63 metų, nurodoma Australijos jūrų saugumo tarnybos (AMSA) pranešime.

9 metrų ilgio Rusijoje užregistruoto laivo nelaimę sukėlė į pripučiamus korpusus nusitaikę rykliai.

Rykliai sugebėjo pažeisti abudu korpusus, teigiama AMSA pranešime.

Kai 1.30 val. nakties buvo gautas nelaimės skambutis, AMSA kreipėsi pagalbos į transporto priemonių vežimo laivą „Dugong Ace“ su Panamos vėliava, surengusį gelbėjimo operaciją Koralų jūroje, per maždaug 835 kilometrus į pietryčius nuo Kernso esančioje vietoje.

Į incidento vietą AMSA pasiuntė ir gelbėjimo orlaivį.

Pasak AMSA budinčio vadovo Joe Zellerio, radus laivą teko konstatuoti, kad didelė jo korpuso dalis buvo nutraukta.

„Laivus rykliai atakuoja dėl įvairiausių priežasčių. Visgi kodėl rykliai puolė šįkart, dar neaišku“, – nurodė jis.

