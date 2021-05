Ramano Pratasevičiaus tėtis: mums šokas

Ramano artimieji sužinojo apie sūnaus sulaikymą iš „Telegram“ kanalų. Tėvai žinojo, kad gegužės 23 d. Ramanas turi skristi iš Atėnų, tik nežinojo, kokiu reisu ir kur konkrečiai atskris.

Išgirdus apie neplanuotą lėktuvo iš Atėnų nusileidimą Minske, jiems kilo įtarimas, kad kažkas negerai.

„Kai išgirdome informaciją, kad iš Atėnų į Vilnių skridęs lėktuvas nusileido Minske, kilo įtarimas, kad čia kažkas ne taip. Pagalvojome, kad šiuo reisu galėjo skristi mūsų sūnus. Paaiškėjo, kad taip ir yra. Vėliau iš „Telegram“ kanalų sužinojome, kad jį sulaikė“, – pasakojo Romano tėvas.



Dmitrijus pažino savo sūnų nuotraukoje, išpublikuotoje taip pat ir VRM Vyriausiosios kovos su nusikalstamumu ir korupcija valdybos „Telegram“ kanale (vėliau nuotrauką iš šio „Telegram“ kanalo ištrynė).

Tėvai nežino, kur šiuo metu yra tinklaraštininkas ir koks jo likimas, oficialiai jiems nieko nepranešė, o R. Pratasevičiaus telefonas išjungtas.

Tėvų teigimu, į Graikiją R. Pratasevičius skrido atostogų. Tik nedideliam žmonių ratui buvo žinoma jo buvimo vieta.

„Tai buvo griežtai mūsų informacija. Jis niekam nenorėjo pasakoti. Iš mūsų irgi niekas negalėjo sužinoti, kad žinome, kur yra mūsų sūnus“, – teigė Dmitrijus.

Delfi primena, kad „Ryanair“ lėktuvas, turėjęs nusileisti Vilniuje sekmadienį 13 val., priartėjęs prie Lietuvos sienos netikėtai pasuko Minsko link ir ten nusileido.

Bendrovė nurodė, kad laineris nusileido, nes Baltarusijos oro dispečeriai informavo apie potencialią saugumo grėsmę lėktuve. Atlikus lėktuvo patikrą ši informacija nepasitvirtino.

Baltarusijos opozicija sako, jog tai padaryta siekiant sulaikyti šiuo lėktuvu skridusį Baltarusijos opozicijos aktyvistą ir tinklaraštininką, informacinio kanalo „Nexta“ įkūrėją R. Pratasevičių.

A. Lukašenkos spaudos tarnyba savo „Telegram“ kanale nurodė, kad jis davė nurodymą nukreipti skrydį ir įsakė keleivinį lėktuvą lydėti naikintuvui „Mig-29“.

Sekmadienio vakarą lėktuvas grįžo iš Minsko į Vilnių.

Baltarusijos opozicijos koordinavimo tarybos prezidiumo narys, buvęs kultūros ministras Pavelas Latuška pareiškė, kad „Ryanair“ lėktuvu iš Minsko į Vilnių neišskrido šeši žmonės – du Baltarusijos ir keturi Rusijos piliečiai.

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM