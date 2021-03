Ragina skubiai imtis veiksmų dėl COVID-19 „laboratorijos po atviru dangumi“: čia formuojasi didžiulė audra

Krizę Brazilijoje stebintis Duke universiteto neuromokslininkas Miguelis Nicolelisas interviu leidiniui „The Guardian“ paragino tarptautinę bendruomenę kreiptis į Brazilijos vyriausybę ir pareikalauti pasiaiškinimo, kodėl nepavyko pažaboti epidemijos, pražudžiusios daugiau nei ketvirtadalį milijono brazilų, kas sudaro apie 10 proc. viso pasaulio mirčių nuo koronaviruso.

Brazilija šią savaitę užfiksavo naują per parą nustatytų COVID-19 atvejų antirekordą. Šalies Sveikatos apsaugos ministerija trečiadienio vakarą pranešė, kad per 24 valandas buvo užregistruoti net 90 303 nauji infekcijos atvejai. Ankstesnis rekordas – 87 843 – užfiksuotas sausio 7. Bendras užsikrėtusiųjų skaičius Brazilijoje, didžiausioje Lotynų Amerikos šalyje, siekia 11,6 mln., mirė 284 775 gyventojai.

„Pasaulis turi garsiai pasisakyti dėl Brazilijos keliamos rizikos kovoje su pandemija, – sakė M. Nicolelisas, kuris didžiąją praėjusių metų dalį praleido užsidaręs savo bute San Paule. – Koks tikslas kovoti su pandemija Europoje ar Jungtinėse Valstijose, jei Brazilija tebėra vieta, kurioje nevaldomai plinta virusas?“

Pasak jo, rūpestį kelia ne vien infekcijos plitimo mastas Brazilijoje, bet ir tai, kad šalies prezidentas Jairas Bolsonaras niekina pastangas įveikti ligą, kurią vadina „tiesiog gripu“. „Jei leisite virusui plisti tokiais mastais, kokiais jis plinta čia, atversite duris naujoms [viruso] mutacijoms ir atsiradusiems naujiems, dar mirtinesniems viruso variantams“, – sakė M. Nicolelisas.

Viena ypač nerimą kelianti atmaina (P1) jau kilo Manause – didžiausiame Brazilijos Amazonės miškų mieste, kuriame sausį drastiškai padaugėjo užsikrėtimų ir kurio sveikatos apsaugos sistemą ištiko krizė.

„Brazilija – laboratorija po atviru dangumi, kurioje plinta virusas ir galiausiai atsiranda dar greičiau mirtimi pasibaigiančių jo mutacijų“, – teigė M. Nicolelisas ir pabrėžė, kad tai – viso pasaulio problema. Neuromokslininko įspėjimas nuskambėjo kritiniu Brazilijai metu – šalies ligoninės nebepajėgia suteikti reikiamų paslaugų arba artėja prie visiško išsekimo, o vidutinis savaitės mirčių skaičius darosi vis didesnis.

„Tai – kovos laukas“, – sakė Porto Alegrės miesto gydytojas vietos televizijai, kai jo ligoninės intensyviosios terapijos skyriuje ir morge nebeliko vietų.

M. Nicoleliso teigimu, dėl J. Bolsonaro nesugebėjimo pažaboti viruso protrūkį ir pradėti adekvačią skiepijimo kampaniją padėtis Brazilijoje pasidarė tragiška ir, tikėtina, tokia išliks iki pat 2022-ųjų pabaigos.

„Turime jau daugiau nei 285 000 mirčių. Manau, jei nebus imtasi jokių priemonių, iki kito kovo Brazilijoje būsime netekę jau 500 000 žmonių gyvybių. Tai – siaubinga, tragiška perspektyva, deja, esant tokiai situacijai, ji visiškai tikėtina“, – sakė jis.

„Mano prognozėmis, jei pasaulį gąsdino tai, kas vyko Bergame, Italijoje, kas prieš kelias savaites darėsi Manause, dar labiau sukrės tai, kas vyks likusioje Brazilijos dalyje, jeigu nebus imtasi jokių priemonių“, – akcentavo tyrėjas.

COVID-19 klausimais vyriausybei patariantis mokslininkas paragino įsteigti specialią „Covid“ reikalų komisiją ir nedelsiant įvesti visoje šalyje trijų savaičių trukmės karantiną. Tiesa, turint omenyje J. Bolsonaro poziciją, tai atrodo vargiai tikėtina, – Brazilijos prezidentas nesutinka įvesti šalyje karantino priemonių.

M. Nicolelisas pabrėžė – dabar krizė Brazilijoje kelia ir tarptautinę grėsmę. Pasak mokslininko, šalies prezidentas tapo visuomenės priešu – jis sabotuoja socialinio atstumo laikymąsi, reklamuoja įrodymais nepatvirtintą preparatą hidroksichlorokiną, abejoja kaukių naudingumu.

„Jis nesiima veiksmų, o tai trukdo kovoti su pandemija visoje planetoje“, – kalbėjo mokslininkas.

J. Bolsonaras yra buvęs kariuomenės kapitonas, išrinktas į valdžią 2018 m., kai pavargę nuo korupcijos brazilai tikėjosi permainų. Prezidentas kategoriškai gina savo elgesį ir savo poziciją, tvirtina, kad COVID-19 apribojimų neįvedė, saugodamas Brazilijos ekonomiką. „Nuo pernai kovo nepadariau nė vieno klaidingo žingsnio“, – pareiškė 65 m. lyderis savo rėmėjams.

Brazilijos sveikatos apsaugos ministru per 2009 m. kiaulių gripo pandemiją buvęs Jose Gomesas-Temporao sako, kad J. Bolsonaras visiškai nereaguoja, todėl kai kuriems pareigūnams tenka imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

„Brazilija iki šiol neturi nacionalinio masto plano, kaip kovoti su COVID-19, – skundėsi J. Gomesas-Temporao, turėdamas omenyje tai, kad J. Bolsonaras nesistengia parūpinti pakankamo kiekio vakcinų iš jų gamintojų – „Pfizer“, „Moderna“ ir „Johnson & Johnson“.

Šiuo metu paskiepyta tik 3,3 proc. Brazilijos gyventojų. Palyginimui paminėtina, kad paskiepyta 15,2 proc. JAV gyventojų, 18 proc. Čilės populiacijos ir 29,9 proc. Jungtinės Karalystės gyventojų.

„Abejoju, ar koks kitas lyderis yra toks bukas, atsilikęs, taip klaidingai ir iškreiptai suvokiantis realybę, kaip Brazilijos prezidentas“, – pareiškė buvęs Brazilijos sveikatos apsaugos ministras.

Trys skirtingos strategijos

Kone žemyno dydžio šalyje su 212 mln. gyventojų COVID-19 atvejų ir mirčių skaičius kaip niekad didelis, ligoninės perkrautos, tvyro politinis chaosas, vakcinų tiekimas labai ribotas. Jau nekalbant apie tai, kad šalies prezidentas šaiposi iš ligos, ignoruoja veido kaukes ir palieka valstijas savarankiškai galynėtis su užkratu, šalyje atsirado daug labiau užkrečiama ir galimai mirtingesnė viruso atmaina.

Niekas geriau neiliustruoja sutrūkinėjusios COVID-19 politikos Brazilijoje – ir to, kaip šalies mastu sėjama sumaištis, pyktis ir kentėjimai, – nei trys miestai, įsikūrę palei 225 km kelią San Paulo valstijoje, kur vienu metu galioja trys skirtingos strategijos dėl pandemijos. Viename iš jų beveik viskas leidžiama, jokių ribojimų; kitame – įvestas visuotinis karantinas; o trečiame – vykdoma vakcinacija. Kiekviename iš jų tvyro sumaištis, kurią kelia šėlstanti liga ir gili ekonominė depresija, ir nematyti jokių šviesos ženklų ilgo tunelio gale.

„Tai, ką mes dabar išgyvename, yra daug baisiau nei bet kada, – sako Denisė Garrett, infekcinių ligų ekspertė ir „Sabin Vaccine Institute“ viceprezidentė iš Vašingtono. – Aiškiai matyti, kaip formuojasi didžiulė audra Brazilijoje.“

San Paulas, šalies finansų ir materialinės gerovės centras, buvo pirmas Brazilijos miestas, kuriame prieš metus atsirado virusas, nesąmoningai atvežtas grįžtančių slidininkų ir atostogautojų iš Ispanijos, Italijos ir Jungtinių Valstijų. Nuo jų jis išplito į namų ūkius ir darbo kolektyvus.

Ararakvara yra įsikūrusi valstijos viduriuke, keturios valandos kelio automobiliu nuo sostinės, ir daugelį metų mėgaujasi galimybėmis sėkmingai augti ir klestėti. 240 000 miesto gyventojų uždirba tris kartus daugiau nei siekia šalies minimalus atlyginimas.

Šiomis dienomis darbų trūksta. Tiesą sakant, visko trūksta. Pastarąją savaitę ar dvi Ararakvara hermetiškai uždaryta – neveikia net prekybos centrai ir degalinės, – taip stengiamasi atremti kaip niekad piktą viruso protrūkį.

Per pirmuosius du 2021 metų mėnesius mieste nuo koronaviruso mirė daugiau žmonių nei per visus 2020 metus. Dauguma COVID testų ne tik grįžta su teigiamais rezultatais, – čia vis dažniau patvirtinama itin užkrečiama braziliška viruso atmaina, kilusi Amazonės valstijos Manauso mieste. Atmaina, kuri, kaip rodo preliminariniai tyrimai, yra bent du kartus lengviau perduodama, nustatyta daugiau nei 80 proc. mėginių, surinktų miesto klinikoje nuo sausio vidurio iki vasario vidurio.

Tad miesto meras Edinhas Silva įvedė beprecedenčio griežtumo karantiną.

„Nusprendžiau įvesti tokį karantiną, koks buvo įvestas Kinijoje, – sakė jis. Nors jo poveikis paaiškės tik po kurio laiko, tai buvo vienintelis būdas, norint, kad situacija dar labiau nepablogėtų. – Jeigu neužsidarysime, žmonės mirs, neturėdami teisės kovoti už savo gyvybę.“

Už maždaug 130 km esančiame Bauru mieste, turinčiame 380 000 gyventojų, užsikrėtimų mastas panašus. Kaip ir kaimyniniuose miestuose, užimtos visos COVID-19 pacientams skirtos lovos. Jei anksčiau čia būdavo guldomi vyresnio amžiaus ligoniai, dabar gydomi jau trečią ir ketvirtą dešimtį einantys žmonės; be to, į ligonines jie patenka jau daug sunkesnės būklės nei anksčiau.

Ir vis dėlto Bauru miestas neužsidarė. Toli gražu ne. Miesto merė seka prezidento J. Bolosnaro pavyzdžiu, net prisijungia prie gatvės protestų prieš valstijos gubernatorių dėl nurodymų įvesti karantinus.

„Žmonės rizikuoja, bet ne dėl to, kad yra neatsakingi, – sakė miesto sveikatos sekretorius Orlandas Diasas. – Jie tiesiog nebegali daugiau to tverti.“ Jis neigia, esą pandemija šiuo metu pasiekusi juodžiausią tašką, ir sako, kad municipalitetas, kurio 70 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) yra susiję su prekyba, negali tiesiog sustabdyti veiklą dėl to, kad taip liepė gubernatorius.

Tad mieste įsikūrusi Fernando Christiano drabužių krautuvėlė ne tik veikia, jos klientai matuojasi čia drabužius. Municipalitetas apie tai žino, sako vyras. Jis ir kiti tiekėjai baiminasi tik valstybinės inspekcijos. Kai atvyksta valstybės atstovai, parduotuvė skuba užsidaryti.

Serranos miestas, esantis 130 kilometrų kita kryptimi nuo Ararakvaros, išgarsėjo kitokia kovos su virusu strategija. Nedidelis miestas su 46 000 gyventojų, kur koronavirusas nusinešė dukart daugiau gyvybių nei kaimyniniuose miestuose, buvo pasirinktas tyrimo objektu, anot mokslininkų, dėl masinės vakcinacijos.

Henrique‘as ir Viviana Ferreiros džiūgavo atsidūrę tarp išrinktųjų 30-40 mečių brazilų, nedidelės grupelės gyventojų, išsirikiavusių eilėje pasiskiepyti. Kitose šalies dalyse vakcinos skiriamos tik sveikatos priežiūros specialistams ir 75-erių metų ar vyresniems asmenims, taip pat prioritetinėms grupėms, tarp jų ir čiabuvių populiacijas.

Serranos mieste planuojama paskiepyti 30 000 žmonių, faktiškai kiekvieną vyresnį nei 18-os metų miesto gyventoją. Planas, kuris kelis mėnesius buvo slepiamas, sukėlė sąmyšį, kai buvo paskelbtas vasarį. Daugiau nei 90 proc. gyventojų užsiregistravo. Ne miesto gyventojai mėgino įsigyti ar išsinuomoti nuosavybę, bet gyventojų surašymas leido išvengti, pasak mero Léo Capitellio, „oportunistinės masinės migracijos“.

Eksperimento rezultatai, kurie turėtų paaiškėti gegužę, galėtų padėti pažvelgti, koks gyvenimas lauktų brazilų, vakcinacijai įgavus pagreitį. Sveikatos ekspertai, tokie kaip Isabella Ballalai, Brazilijos imunizacijos draugijos prezidentė, tikėjosi greitesnio proceso. Centralizuota Brazilijos vakcinacijos programa, anot jos, tikėtasi išskirti šalį net nuo turtingų šalių, užtikrinant greitą ir vienodą prieigą prie vakcinų.

„Mes galėtume skiepyti daug daugiau, – sakė ji. – Iš tiesų liūdna matyti tokią situaciją, kokią turime šiandien.“

Trys miestai iliustruoja labai įvairią COVID-19 pandemijos patirtį Brazilijoje. Ribojimai miestuose skiriasi, jie dažnai švelninami tik tam, kad po kelių savaičių būtų vėl grąžinami. Taikomų strategijų kratinys tik mažina jų veiksmingumą ir prailgina pandeminę situaciją. Politikai, nustatantys taisykles, pričiumpami vengiantys savo pačių duotų nurodymų ir dažnai audringai ginčijasi, kas kaltas dėl krizės.

Vakcinacijos sužadinta viltis išlieka silpna. Šalis turi tik labai nedideles vakcinų atsargas, kurių nepakaktų panaudoti net prioritetinėms grupėms. Jonas Donizette‘ė, buvęs meras, vadovaujantis 400 municipalinių institucijų susivienijimui, kaltina federalinę vyriausybę dėl to, kad ši nesugebėjo įsigyti vakcinų. Miestams, sako jis, nelieka nieko kito kaip patiems mėginti jas įsigyti, o to dar niekada nėra buvę.

O kur dar ekonominė situacija. Vyriausybės inicijuotos piniginės išmokos, kurios pernai pagelbėjo daugiau nei 66 milijonams brazilų ir net sumažino skurdo lygį, išseko gruodį. Nors įstatymų leidėjai svarstė galimybę inicijuoti dar vieną paramos raundą ir galiausiai šiam siūlymui buvo pritarta tik praėjusią savaitę, mažmeninių pardavimų rodikliai smuko, o tokį nuosmukį nulėmė vadinamųjų „koronavaučerių“ palaipsnis atsisakymas.

F. Christianas, drabužių krautuvės savininkas iš Bauru miesto, yra vienas iš milijonų brazilų, praradusių darbą per pirmąją pandemijos bangą. Atleistas iš sporto aprangos parduotuvės, jis kartu su savo uošviu atidarė mobiliąją užkandinę, bet, krizei įgavus dar grėsmingesnį mastą, buvo priverstas parduoti furgoną, kaip ir visa kita. Šiandien jis uždirba maždaug pusę to, kiek uždirbdavo iki pandemijos. Net padedant žmonai, kuri užsidirba kepdama pyragus ir pardavinėdama naudotus drabužius, neretai pasitaiko, kad jų šaldytuvas būna tuščias, ypač dabar, kai vyriausybinė parama baigia galioti. Kasdien į galvą lenda įkyri mintis: „Jeigu bus įvestas karantinas, aš ničnieko nebeuždirbsiu“, – sako jis.

Serranoje gyvenančios Ferreirų šeimos verslas taip pat sulėtėjo – ypač jų, kaip neetatinių vestuvių fotografų, veikloje. Kol masinė vakcinacija duos norimų rezultatų ir situacija pagerės, dar teks palaukti, nors žinojimas, kad jie ir jų šeimos yra saugesnės, kiek sušvelnina smūgį.

Suvokimas, kad nukrypstama nuo anksčiau nubrėžto politikos kurso, ir auganti mirčių statistika kelia politinį susirūpinimą.

Praėjusią savaitę valstijų gubernatoriai paliejo kritikos federalinei vyriausybei, už tai, kad ši skleidžia melagingą informaciją ir „prioritetą teikia kolizijoms, sukuria gėrio prieš blogį įvaizdžius ir kenkia bendradarbiavimui“. Eilė valstijų, nuo San Paulo iki Pernambuko ir Pietų Rio Grandės, per pastarąsias kelias dienas sugriežtino ribojimus mėgindamos sustabdyti užkrato plitimą.

Valstijų sveikatos sekretoriai paskelbė pareiškimą, raginantį vyriausybę pripažinti, koks rimtas ir grėsmingas yra pandemijos mastas, dėl kurio gali žlugti kelios valstybinės ir privačios sveikatos priežiūros sistemos.

Pareiškime skundžiamasi dėl nepakankamai nuoseklios nacionalinės politikos ir prašoma įvesti griežtesnes taisykles ne būtiniausiems verslams, o konkrečiai – uždrausti sporto bei religines veiklas, nutraukti visus tiesioginio bendravimo užsiėmimus, uždaryti barus bei paplūdimius.

Valstijų sveikatos sekretoriai taip pat ragina valdžios institucijas apsvarstyti galimybę uždaryti oro uostus ir sustabdyti keliones tarp valstijų, taip pat įvesti nacionalinę komendanto valandą nuo 20.00 iki 6.00 valandos savaitės dienomis ir visą dieną savaitgaliais.

Nors kai kurie sveikatos ministerijos pareigūnai yra pasirengę aptarti nacionalines priemones su gubernatoriais, nerimaujama, kad pats J. Bolsonaras uždraus tokią iniciatyvą, sakė vienas šaltinis, susipažinęs su situacija.

„Mes ir toliau matysime aukštus užsikrėtimų bei mirčių rodiklius bent tris mėnesius, nes nėra nieko, kas galėtų visa tai sustabdyti, – sakė Antonijas Carlosas Bandeira, Brazilijos infekcinių ligų draugijos direktorius. – Karantinai, įvedami vienoje ar kitoje vietoje, neužkirs tam kelio. Reikėjo senių seniausia sukoordinuoti šias pastangas.“

Praėjusią savaitę, Brazilijai skelbiant vienus už kitus aukštesnius mirčių nuo viruso rodiklius, J. Bolsonaras surengė pietus sąjungininkams Brazilijoje. Grupė žmonių, kurių didžioji dalis nedėvėjo veido kaukių, puotavo prie stalo, nukrauto įprastais patiekalais: pupelėmis su dešrelėmis ir lapiniais kopūstais. Ant stalo puikavosi ir visas keptas paršiukas. Kitą dieną prezidentas audringai piktinosi gubernatoriais, esą šie keliantys paniką tarp gyventojų.

„Jūs nelikote namie, nesislapstėte, – ketvirtadienį miniai šalinininkų kalbėjo J. Bolsonaras. – Turime pažvelgti į akis savo baimėms. Daugiau jokio zirzėjimo, jokio verkšlenimo. Ar žmonės visą gyvenimą taip ir virkaus?“