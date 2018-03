„Kad ir kokia kryptimi pasisuks derybos su Šiaurės Korėja, tvirtai laikysimės savo nepajudinamos pozicijos“, – pareiškė JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as, Seului paskelbus, kad Pchenjanas nori aptarti branduolinių ginklų atsisakymą mainais į Amerikos saugumo garantijas. „Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai tebėra įsipareigoję taikyti maksimalų spaudimą Kim Jong Uno režimui, kad šis nutrauktų savo branduolinę programą“, – teigė jis. „Visi variantai yra ant stalo, ir mūsų pozicija režimo atžvilgiu nepasikeis, kol nepamatysime patikimų, patikrinamų ir konkrečių žingsnių denuklearizacijos link“, – pridūrė M. Pence'as.

