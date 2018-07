Pasak pareigūnų, vienas pinigų pervedimo kompanijos apsauginis gegužės 25-ąją slapta ištraukė tą brangakmenį iš seifo ir perdavė jį savo giminaičiui, kuris išvežė deimantą iš šalies. Policijai pavyko išsiaiškinti įtariamąjį apklausus daugiau kaip 100 žmonių ir peržiūrėjus tūkstančius valandų stebėjimo kamerų įrašų, kuriuose buvo matyti, kaip įvykdoma ta vagystė. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis buvo suimtas Jungtiniuose Arabų Emyratuose, tačiau daugiau detalių nepateikė. Kol kas nežinoma, kaip tas deimantas buvo sugrąžintas iš Šri Lankos.

