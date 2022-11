Kalbėdamas Vokietijos socialdemokratų partijos nacionalinėje konferencijoje O. Scholzas paragino Maskvą nutraukti agresiją, rašo „Spiegel“.

Vokietijos kancleris leido suprasti, kad vienintelis šansas Rusijai pasiekti taikos – išvesti iš Ukrainos teritorijos savo kariuomenę.

„Mes siunčiame aiškų signalą Rusijos prezidentui: nutraukite šį karą, išveskite savo kariuomenę ir sudarykite sąlygas deryboms dėl taikos, kurios Rusija negali diktuoti Ukrainos atžvilgiu... Niekas neturi teisės savintis svetimos teritorijos“, – pareiškė jis. O. Scholzo pareiškimą palydėjo audringi plojimai salėje.

