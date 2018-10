J. Prigožinas buvo pramintas „Putino virėju“, nes jo restoranuose Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą susitikdavo su užsienio svečiais. J. Prigožinas kartais net pats asmeniškai aptarnaudavo prezidentą ir jo svečius. Minimas „Novaja Gazeta“ straipsnis, kurį parašė reporteris Denisas Korotkovas, pasirodė kelios dienos po to, kai nežinomi asmenys į šio žurnalisto namus atsiuntė laidotuvių vainiką, o prie laikraščio redakcijos paliko krepšį su nukirsta avino galva. D. Korotkovo straipsnis grindžiamas keliais interviu su buvusiu kaliniu Valerijumi Amelčenka, kuris dirbo J. Prigožinui. V. Amelčenka sakė, kad šio magnato vardu organizavo jo oponentų užpuolimus ir vieno opozicijos tinklaraštininko nužudymą Rusijos šiaurės vakaruose. V. Amelčenka taip pat sakė, kad keli J. Prigožinui dirbantys žmonės pernai buvo nuvykę į Siriją išbandyti kažkokių nežinomų nuodų su sirais, atsisakiusiais kovoti už Sirijos prezidento Basharo al Assado vyriausybę. „Novaja Gazeta“ šį pasakojimą parėmė dviejų kitų šaltinių informacija. Šio mėnesio pradžioje V. Amelčenka dingo – netrukus po to, kai susitiko su reporteriu ir pasakė jam, kad yra sekamas. D. Korotkovas sakė, kad vėliau tą pačią dieną V. Amelčenka jam paskambino, o kai jis nuėjo į jo namus, rado du mobiliuosius telefonus ir turbūt jam priklausiusį batą, gulintį ant žemės. V. Amelčenka dabar yra Rusijos policijos dingusių žmonių sąraše. JAV pareigūnai penktadienį taip pat apkaltino kitą J. Prigožino darbuotoją, Jeleną Chusiainovą, kuri padėjo tvarkyti finansus Sankt Peterburge veikiančioje „Interneto tyrimų agentūroje“ (ITA) – vadinamajame trolių fabrike, bandančiame paveikti JAV politiką įrašais socialinėje žiniasklaidoje. Pirmadienį naujienų agentūra AP telefonu susisiekė su J. Chusiainovos buvusiu vyru Ravilu Chusiainovu, kuris sakė kalbėjęs su ja ir sužinojęs, kad ji atsisako bendrauti su žiniasklaida. Kitas J. Prigožino saugumo komandos narys Olegas Simonovas, įtariamas vienos opozicijos aktyvistės sutuoktinio užpuolimu suleidžiant jam nuodų, pernai mirė neaiškiomis aplinkybėmis. Be to, J. Prigožino privati saugumo firma „Vagner“ yra apibūdinama kaip šešėlinė Kremliaus kariuomenė, kurios samdiniai veikia daugelyje karštųjų pasaulio taškų, įskaitant Siriją. AP pernai paskelbė susitarimo dėl naftos tarp J. Prigožino kompanijos ir Sirijos vyriausybės detales.

1 Pasidalino

Pasidalino











It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.