Rusijos dienraštis „Novaja Gazeta“ išsiaiškino, kad vaizdo įrašo, kuris buvo paskelbtas Kremliaus puslapyje internete, metaduomenys buvo sukurti vasario 21-osios 7 valandą vakaro – beveik trys dienos iki oficialaus karo paskelbimo ketvirtadienio rytą.

V. Putino pasirodymų šiandien ir prieš kelias dienas panašumai jau kiek anksčiau paskatino klausimų, ar kartais karo paskelbimas nebuvo parengtas ir nufilmuotas iš anksto, rašo „The Guardian“.

Rusijos prezidentas, ketvirtadienį skelbdamas karą, ryši tą patį kaklaraištį ir sėdi prie to paties stalo kaip ir tada, kai pirmadienį pranešė pripažįstantis pseudorespublikų Donbase nepriklausomybę.

Kremlius ir jo sąjungininkai jau anksčiau yra ne kartą iš anksto įrašę įvykius, kurie vėliau pateikti kaip transliuojami gyvai, pavyzdžiui, Kremliaus saugumo tarybos susitikimas ar pranešimas apie evakuaciją iš Donecko ir Luhansko teritorijų.

Putin declares war on Ukraine in the early hours of Thursday, February 24 ... wearing the exact same outfit, in the same room, surrounded by the same stuff, as he gave his incendiary speech on Monday, February 21.