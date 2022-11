Prezidentas Vladimiras Putinas susitiko su Ukrainoje kovojančių Rusijos kareivių motinomis ir pareiškė, kad nesigaili pradėjęs vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“, tačiau pridūrė neva suprantantis jų skausmą.

Iš anksto įrašyto susitikimo, parodyto per valstybinę televiziją, metu V. Putinas kareivių mamoms pasakė netikėti viskuo, ką pamato per televizorių ar perskaito internete, nes neva yra daug „melagingos informacijos“ apie konfliktą.

Sėdėdamas su motinų grupele prie stalo, ant kurio buvo arbatos, pyragaičių ir dubenėlių su šviežiais vaisiais, V. Putinas nurodė, jog jis ir visa Rusijos valdžia supranta sūnų Ukrainoje netekusių motinų kančias ir jas užjaučia.

„Noriu, kad žinotumėte, jog man ir visai Rusijos vadovybei irgi skauda, – pasakė V. Putinas. – Suprantame, kad niekas neatstos žuvusio sūnaus, ypač motinai. Mums taip pat dėl to skaudu.“

Kremliaus vadovas teigė, kad nesigaili pradėjęs „specialiąją karinę operaciją“ prieš Ukrainą, ir karą pateikė kaip lemtingąją akimirką, kai Maskva pagaliau pasipriešino Vakarų hegemonijai.

Vaizdo įraše nuskambėję motinų komentarai nebuvo parodyti, transliacija nutraukta iškart po V. Putino pasisakymo.

Putin for the first time meets with wives and mothers of Russian soldiers after numerous pleas from families trying to return their relatives home, complaining about lack of basic goods and the abysmal conditions, and some cases of mothers storming enlistment offices. pic.twitter.com/pCTlH5sx5T