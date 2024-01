11-os minučių trukmės videokreipimesi, paskelbtame socialiniame tinkle „VKontakte“ pirmadienį, sausio 8 d., D. Beričius, apsivilkęs marškinėlius su užrašu „Putino komanda. Liaudies frontas“, skundėsi, kad rusų vadai atsisako serbus aprūpinti pakankamu ginkluotės kiekiu ir gydyti sužeistuosius.

Serbo teigimu, jam teko kartu su „Liaudies frontu“ samdiniams parūpinti mašinų, kvadrokopterių, kareiviškų batų ir vandens.

Tuo tarpu 119-ojo pulko vadai serbų samdinius vadino „čigonais“ ir nesuprato, kodėl jie dalyvauja Rusijos invazijoje į Ukrainą, nurodė D. Beričius, tapęs Rusijos prezidento Vladimiro Putino patikėtiniu 2024 m. kovo mėnesį įvyksiančiuose rinkimuose.

Serbian mercenary in the Russian army, Dejan Berić, complains that Russians from the 119th brigade treated other Serbs like cattle, called them gypsies, and beat a number of them. The command of the brigade sent the mercenaries into assaults without ammo and offered to collect… pic.twitter.com/xDDTgq06iE