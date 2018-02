„Užvakar JT Saugumo Taryba priėmė 2401-ąją rezoliuciją. Rusijos prezidento nurodymu, siekiant išvengti Rytų Gutos taikių gyventojų aukų vasario 27-ąją, tai yra rytoj, nuo 9 val. iki 14 val. kasdien įvedama humanitarinė pauzė“, - sakė S. Šoigu per Gynybos ministerijos kolegijos posėdį. Pasak ministro, „taikių gyventojų išėjimui bus atidarytas humanitarinis koridorius“. „Koordinatės parengtos ir bus praneštos artimiausiu laiku“, - pridūrė S. Šoigu. Tokios humanitarinės pauzės anksčiau buvo įvedamos ir Alepo kovotojams pasitraukti. Vakarai kaltina Damaską, kad šis, remiamas Rusijos ir Irano, beatodairiškai apšaudo Rytų Gutą, dėl to žūva civiliai. Damaskas ir Maskva neigia šiuos kaltinimus ir tvirtina kad atakuojamos teroristų grupuotės, kurios nuolat apšaudo Damaską. Praėjusį šeštadienį JT Saugumo Taryba priėmė 2401-ąją rezoliuciją dėl 30 parų paliaubų įvedimo visoje Sirijos teritorijoje. Tačiau Maskva pabrėžia, kad šios paliaubos netaikytinos teroristinėms grupuotėms.

