„Rytuose tenka aiškinti daugiau nei Vakaruose, bet esu laimingas galėdamas tą daryti, man ten patinka“, – per interviu gegužę, turėdamas omenyje griežtą partijos poziciją Rusijos klausimu, sakė Vokietijos Krikščionių demokratų partijos lyderis Friedrichas Merzas. Be to, jis pažymėjo, kad pirmiausia buvo nusitaikęs į visas tris žemes, bet, panašu, toks planas pernelyg ambicingas. Net ir Saksonijoje, kur jo partija, kad ir minimaliai, bet pirmauja, AfD, remiantis kai kuriomis apklausomis, jau išsiveržė į priekį.