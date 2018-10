Tai buvo jau antras jo administracinis areštas per du pastaruosius mėnesius. 42 metų aktyvistas iš kalėjimo Maskvos pietuose išėjo anksti ryte. Jis trumpai pasikalbėjo su žurnalistais ir išvyko jo laukusiu automobiliu. „Per tas 50 dienų, kai buvau kalėjime, matėme dar daugiau įrodymų, kad šis režimas visiškai smunka“, – sakė jis, turėdamas omenyje pastarojo meto žvalgybos nesėkmes užsienyje ir nesėkmingą pilotuojamos rusų raketos paleidimą. „Jei kas nors mano, kad areštais ... gali mus išgąsdinti ar sustabdyti, taip tikrai nėra“, – sakė jis, padėkojęs savo šalininkams. Spaudimą pagrindiniam V. Putino priešininkui valdžia padidino dėl pensijų reformos smukus prezidento populiarumui. Susiję straipsniai: Maskvos teismas patvirtino naują Kremliaus kritiko Navalno areštą Navalnui skirta dar 20 parų arešto Rugsėjo mėnesį A. Navalnas baigė 30 parų įkalinimo bausmę už metų pradžioje įvykusio mitingo organizavimą, bet iškart vėl buvo areštuotas dėl kaltinimų, susijusių su kitu protestu prieš pensinio amžiaus didinimą, turėjusiu sutapti su regioniniais rinkimais. Per šiuos praėjusio mėnesio rinkimus Kremlius patyrė retų pralaimėjimų: mažiausiai dviejuose regionuose rinkėjai atmetė kandidatus iš valdančiosios partijos „Vieningoji Rusija“. A. Navalno šalininkai baiminasi, kad dvi administracinės bylos iš eilės gali reikšti valdžios planus pradėti jo atžvilgiu kriminalinį tyrimą. Tokiu atveju jam galėtų grėsti ilga įkalinimo bausmė.

