Socialinių tinklų vartotojai ėmė dalintis V. Putino kalbos ištraukomis, atkreipdami dėmesį į tai, kad įraše buvo pakeistas V. Putino balsas.

Kodėl taip atsitiko, neaišku. Socialinių tinklų vartotojai svarsto, kad taip galėjo atsitikti dėl techninių trikdžių arba siekiant išvengti neatitikimų tarp originalaus įrašo ir vertimo.

Kaip rašo „Meduza“, oficialioje Kremliaus svetainėje patalpintame kalbos įraše skamba V. Putino balsas.

Putin is “not able to join” the BRICS summit in person, so he’s addressing by video. I’m pretty sure this isn’t his voice, though. Peculiar… pic.twitter.com/y3g4Ttk4WG