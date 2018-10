Sankt Peterburge vykęs protestas buvo vienas iš kelių akcijų, savaitgalį surengtų Rusijos miestuose. Sekmadienį V. Putinui suėjo 66 metai. Sankt Peterburgo Dzeržinskio rajono teismas Andrejui Grafui skyrė 15 parų arešto, o Ivanui Rubcovui ir Vladislavui Ivančo – po 10 parų arešto, sakoma teismo pranešime. Šie trys vyrai siejami su judėjimu „Vesna“ (Pavasaris), surengusiu protestą miesto centre. Demonstrantai su savimi turėjo dūmų fakelų bei nešė didžiulį plakatą su užrašu „Ilgiausių metų kalėjime“ – V. Putinui skirta žinute. Savo paskyroje Rusijos socialiniame tinkle VK „Vesna“ nurodė, kad A. Grafas ir I. Rubcovas proteste ne dalyvavo, o tik stebėjo jį stovėdami nuošalyje. „Šiuo veiksmu norime priminti, kiek daug žmonių buvo nužudyti ir represuoti per 18 metų trunkantį Vladimiro Putino valdymą“, – sakė „Vesna“ ir išvardijo keletą žmonių, įskaitant prieš 12 metų per Rusijos prezidento gimtadienį nužudytą žurnalistę Aną Politkovskają. Tyrėjai iki šiol nėra nustatę, kas užsakė žurnalistės nužudymą. Kazanės mieste aktyvistai sekmadienį ant tilto pakabino plakatą su užrašu „Su gimtadieniu, melagi ir vagie“. Dauguma iš sekmadienį sulaikytų protestuotojų jau yra paleisti.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.