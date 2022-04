V. Putino pasitarimo su Sergejumi Šoigu vaizdo įrašai ir stopkadrai išplito socialiniuose tinkluose, skelbia „Newsweek“. Nors Kremlius nurodė, kad prezidentas ir gynybos ministras susitiko Rusijos karinei strategijai Mariupolyje (strategiškai svarbiame uostamiestyje, kurio užėmimą V. Putinas pavadino „sėkmingu“) aptarti, interneto naudotojai sutelkė dėmesį į Rusijos lyderio išvaizdą ir veiksmus.

Stopkadruose matyti, kad V. Putinas viena ranka tvirtai įsikibęs į stalo kraštą, sėdi sudribęs. Netrukus pasirodė spėlionių, kad Rusijos prezidento sveikatos būklė yra prasta.

Ankstesniais mėnesiais būta gandų, jog jį kamuoja liga. Anksčiau šį mėnesį Kremlius paneigė informaciją, kad V. Putinui buvo atlikta operacija, susijusi su skydliaukės vėžiu, kaip balandžio 1 d. pranešė „The Moscow Times“.

„Ar čia tik man atrodo, kad sulig kiekviena karo diena Putino sveikata vis prastėja? – tviteryje pasiteiravo portalo „The Kyiv Independent“ reporteris Ilja Ponomarenka. – Matau drastišką skirtumą tarp dabartinės jo būklės ir buvusios vasario mėnesio pabaigoje.“

Is this just me or Putin really looks less healthy and sound with each and every day of the war?

I can see a drastic difference between now and late February. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 21, 2022



Su CNN bendradarbiaujanti apžvalgininkė Frida Ghitis irgi pastebėjo neįprastą V. Putino išvaizdą.

„Putinas suzmekęs ant kėdės, įsikibęs į stalą. Jam viskas gerai? Sveikas?“ – parašė ji.

Putin, sinking in his chair, gripping the table. He’s okay, right? Healthy? https://t.co/PmEo3aZtGY — Frida Ghitis (@FridaGhitis) April 21, 2022



Rašytoja ir buvusi Jungtinės Karalystės (JK) parlamento narė Louise Mensch prisiminė savo straipsnį, kurį parašė praėjusį mėnesį, kad V. Putinas galbūt slepia ligą.

„PS: kaip jau rašiau, Vladimiras Putinas serga Parkinsono liga. O čia jis įsikibęs į stalą, kad niekas nepamatytų drebančios rankos, tačiau pėdos trepsėjimo nuslėpti nepavyko“, – pakomentavo ji.