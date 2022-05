Putino apsilankymo ligoninėje vaizdus pamatę komentatoriai pastebėjo ne vieną keistenybę

Apie tai rašo portalas „Medialeaks“, remdamasis viešai prieinamais duomenimis.

„RIA Novosti“ išplatino vaizdus apie V. Putino vizitą P. V. Mandryko centrinėje klinikinėje karo ligoninėje.

Rusijos prezidentas aplankė du palatoje gulinčius karius, tačiau internautams „sveika“ sužeistųjų išvaizda sukėlė abejonių dėl vaizdo įrašo autentiškumo.

Vaizdo medžiagą matę žmonės pradėjo spėlioti, kad minėtieji „kariai“ gali būti apsimetėliai iš FSO ar FSB.

Be to, komentatoriai atkreipė dėmesį į tai, kad palatos neprimena įprastų ligoninės palatų – ant lovų nėra nieko, išskyrus pagalves ir patalynę.

Taip pat jie prisiminė, kad V. Putinas labai retai lankosi viešosiose įstaigose ir bendrauja su eiliniais piliečiais. Dėl šių priežasčių interneto naudotojai iškėlė prielaidą, kad videoįrašas buvo padarytas bunkeryje.

Socialinio tinklo „Telegram“ kanale „GENERALL SVR“ tvirtinama, kad Kremliaus vadovas apskritai nesilankė ligoninėje. Panašu, kad propagandistai prieš dieną paruošė „konservus“ – vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuota prezidento judėjimo imitacija ir viešumoje pasirodantis prezidento dubleris.

„Putinas ir FSO, be jokios abejonės, yra puikūs fokusininkai-iliuzionistai, bet iki Davido Copperfieldo jiems dar toli“, – rašoma kanale.

Kaip skelbta trečiadienį, V. Putinas susitiko su kariais, sužeistais per Maskvos karinę kampaniją Ukrainoje, ir liaupsino juos kaip didvyrius per pirmąjį tokį vizitą nuo vasario 24-osios, kai Kremliaus vadovas pasiuntė pajėgas į provakarietišką šalį.

Remiantis televizijos „Rossija 24“ reportažu, baltą mediko chalatą vilkėjęs V. Putinas kalbėjosi su kariškiais Maskvos Mandrykos karinėje ligoninėje.

Po susitikimo su sužeistaisiais V. Putinas per televiziją transliuotame susitikime su vyriausybės pareigūnais pareiškė: „Tai žmonės, rizikuojantys savo sveikata ir gyvybe dėl Donbaso žmonių ir vaikų, dėl Rusijos. Visi jie yra didvyriai.“

Sužeisti kariai, dėvėję pižamas su Rusijos kariuomenės logotipu, stovėjo prie savo lovų ir atsakinėjo į klausimus apie savo šeimas.

Gynybos ministro Sergejaus Šoigu lydėtas V. Putinas paspaudė vyrams rankas.

Prezidentas paklausė vieno iš karių apie jo mažametį sūnų, o paskui sakė pacientui: „Jis didžiuosis savo tėčiu.“

Valstybės vadovas taip pat paklausė gydytojų, ar jie turi viską, ko reikia, ir sulaukė teigiamo atsakymo.

S. Šoigu antradienį pareiškė, kad Maskva pasiryžusi pasiekti visus Kremliaus iškeltus tikslus Ukrainoje, net jei konfliktas užsitęs.

Remiantis Rusijos gynybos ministerijos kovo 25 d. paskelbtais oficialiais duomenimis, kurie iki šiol nebuvo atnaujinti, per vadinamąją „specialiąją karinę operaciją“ Ukrainoje žuvo 1 351 rusų karys, dar 3 825 buvo sužeisti.

Tuo metu naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generaliniu štabu, trečiadienį pranešė, kad Rusijos armija Ukrainoje nuo vasario 24 d. iki gegužės 25 d. jau neteko apie 29 450 kareivių.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 1 305 tankų, 3 213 šarvuotųjų kovos mašinų, 606 artilerijos sistemų, 201 reaktyvinės salvinės ugnies sistemos, 93 priešlėktuvinės gynybos priemonių, 206 lėktuvų, 170 sraigtasparnių, 2 217 automobilių, 13 laivų, 491 drono, 112 sparnuotųjų raketų.

Pasak štabo atstovų, duomenys tikslinami. Skaičiavimą apsunkina intensyvūs karo veiksmai.

Kovo viduryje V. Putino atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Kremliaus vadovas neplanuoja vykti į „specialiosios operacijos“ zoną Ukrainoje. Pasak jo, lankyti sužeistų rusų karių ligoninėse planuose taip pat nėra.

„Viskas įvyks savu laiku“, – pareiškė jis. D. Peskovas gyrė V. Putiną kaip neva „išmintingą ir kultūringą tarptautinį veikėją“. Todėl esą jis ir nereaguoja į „neleistinus JAV prezidento Joe Bideno pasisakymus apie jį“.

„Mūsų prezidentas yra labai išmintingas, toliaregiškas ir kultūringas tarptautinis veikėjas ir Rusijos Federacijos vadovas“, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas, paklaustas, kodėl V. Putinas nereaguoja į J. Bideną, pavadinusį jį „karo nusikaltėliu“.

Vasario 24 d. Rusija pradėjo tarptautinės bendruomenės smerkiamą karinį įsiveržimą į Ukrainą. Jos pajėgos atakuoja ir civilinius objektus. Vakarų šalys, reaguodamos į agresiją, paskelbė Rusijai labai griežtas sankcijas ir teikia ekonominę bei karinę paramą Ukrainai.