Karinių naujienų tarnyba „Zvezda“ išplatino vaizdo įrašą, kuriame užfiksuota, kaip V. Putinas ir štabo viršininkas generolas Valerijus Gerasimovas įžengia į stebėjimo kabiną, susėda per didelį tarpą vienas nuo kito ir, laukdami atvykstant gynybos ministro Sergejaus Šoigu, panyra į nejaukią tylą.

Would anyone describe this is a happy and confident trio? Putin obviously doesn’t even want to talk with the commander of the 🇷🇺 armed forces. pic.twitter.com/gfgcXfIPwy