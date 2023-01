„Bendrovės turi suprasti savo perspektyvas dėl užsakymų, turi blaiviai įsivertinti darbo jėgą, privalo laikyti gamybos našumą. Reikia suprasti: kiek karinės institucijos užsakys, tiek civilių lėktuvų ir bus užsakyta. Kai kurios bendrovės 2023 metams neturi jokių užsakymų“, – ministrų kabineto posėdyje kalbėjo V. Putinas.

Jis D. Manturovą kritikavo dar ir už tai, kad sutarčių klausimai sprendžiami pernelyg ilgai.

"I know there are no business contracts... Why are you playing the fool?"