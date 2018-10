„Mums reikia, kad Rusija sugrįžtų į G-8“, – Italijos vyriausybės vadovo cituoja „Bloomberg“. Remiantis ankstesniais pranešimais, G. Conte spalio 24-ąją ketina lankytis Maskvoje. Prieš šių metų Didžiojo septyneto (G-7) viršūnių susitikimą jau buvo kalbėta apie Rusijos sugrįžimą į šią organizaciją. Tuomet apie tai užsiminė JAV prezidentas Donaldas Trumpas: birželį jis patvirtino, kad „norėtų matyti Rusiją G-8 sudėtyje“. Tuo tarpu G. Conte tada pareiškė „pritariantis D. Trumpui: Rusija turi sugrįžti į G-8. Tuo suinteresuoti visi“. Giuseppe Conte © Sipa / Scanpix Nepaisant to, kaip vėliau pranešė Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono biuras, G-7 priklausančios Europos valstybės vienbalsiai atmetė D. Trumpo raginimą atkurti Rusijos narystę šiame klube. Vokietijos kanclerė Angela Merkel savo ruožtu pareiškė, kad, „deja, nesame tame etape, kuris leistų Rusijai sėsti prie mūsų stalo“. Ji paaiškino, kad, norint sugrįžti į G-8, Rusijai būtina „reikšminga pažanga“ įgyvendinant 2015-ųjų Minsko susitarimus dėl padėties deeskalavimo Rytų Ukrainoje. Tuo tarpu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas tvirtino, kad jo šalis iš galingųjų valstybių klubo pati nepasitraukė ir laukia G-7 lyderių Maskvoje. „Kas dėl Rusijos sugrįžimo į „septynetą“, „aštuonetą“, mes iš jo neišėjome. Kolegos tam tikru metu atsisakė atvykti į Rusiją dėl žinomų sumetimų. Prašau, labai džiaugsimės matyti juos visus pas mus Maskvoje“, – sakė V. Putinas.

