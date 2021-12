Putinas telefonu padėkojo Merkel

V. Putinas pabrėžė „ypatingą A. Merkel indėlį į Rusijos ir Vokietijos santykių plėtrą“, sakoma pranešime ketvirtadienį. V. Putinas, be to, per pokalbį patikino A. Merkel, kad ji visuomet laukiama Rusijoje.

Jau trečiadienį Kremlius paskelbė A. Merkel skirtą atsisveikinimo telegramą. Joje V. Putinas pareiškė viltį, kad „draugiškas bendravimas“ tęsis – ir buvusią kanclerę tujino.

V. Putinas taip pat pasveikino naująjį Vokietijos kanclerį Olafą Scholzą.