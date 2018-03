Paklaustas JAV televizijos NBC, ar seks Kinijos prezidento Xi Jinpingo pėdomis ir sieks užsitikrinti galimybę dirbti neribotą kadencijų skaičių, V. Putinas tvirtino tokių ketinimų neturįs. „Konstitucijos niekada nepažeidinėjau ir niekada jos nekeičiau, juolab nedariau to dėl savęs. Neturiu tokių planų ir dabar“, – jis sakė interviu, kurio visas tekstas šeštadienį buvo paskelbtas Kremliaus oficialiojoje svetainėje. V. Putinas prezidentu pirmąkart buvo išrinktas 2000 metais, o per kovo 18-ąją vyksiančius rinkimus jis sieks ketvirtosios kadencijos. Kritikai kaltina jį turint ambicijų likti valdžioje neribotą laiką. Susiję straipsniai: Putinas aštriai sureagavo į žurnalistės klausimus apie JAV rinkimus: jums patiems nejuokinga? Ekspertas: ar verta bijoti naujųjų Putino ginklų? V. Putinas visada su pasididžiavimu tvirtindavo, kad laikosi konstitucijos, draudžiančios prezidentui dirbti ilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 2008 metais V. Putinas tapo premjeru, bet pagrindinė valdžia išliko jo rankose. Jo politinis protežė Dmitrijus Medvedevas valstybės vadovo poste dirbo iki 2012 metų, kai V. Putinas grįžo į Kremlių, nors opozicija rengė didžiulius protestus. V. Putinas atmetė pareiškimus, kad jis esą nedrįsta pasitraukti iš valdžios, nes tokiu atveju jam iškiltų pavojus. Kremliaus vadovas sakė girdėjęs „daug svaičiojimų šia tema“. „Kodėl galvojate, kad po manęs į valdžią Rusijoje būtinai ateis žmonės, pasiruošę sugriauti viską, kas buvo mano padaryta per pastaruosius metus? – klausė V. Putinas. – Galbūt atvirkščiai, tai bus žmonės, norėsiantys sustiprinti Rusiją, sukurti jai ateitį, sukurti platformą būsimų kartų vystymuisi.“ Jis sakė apie savo potencialų įpėdinį mąstantis nuo 2000 metų. „Galvoti nekenkia, bet, galų gale, pasirinkimas vis tiek priklausys Rusijos žmonėms. Ar aš kam nors simpatizuočiau, ar, atvirkščiai, ko nors nemėgčiau – kandidatai ateis į rinkimus ir, bet kokiu atveju, galutinį sprendimą priimt Rusijos Federacijos piliečiai“, – sakė V. Putinas. Artėjančiuose rinkimuose V. Putinas varžysis su septyniais kitais kandidatais, tačiau jo pagrindiniam kritikui Aleksejui Navalnui nebuvo leista balotiruotis dėl teistumo baudžiamojoje byloje, kurią jo šalininkai vadina bausme už mėginimą mesti iššūkį autoritariniam Kremliaus vadovui. V. Putinas nesutiko atsakyti, ar suteiktų malonę A. Navalnui. „Suteikti malonę galima bet kuriam žmogui, jeigu jis to nusipelnė“, – sakė jis. Prezidentas, niekada viešai neminintis A. Navalno vardo, šįkart taip pat kalbėjo apie šį 41 metų opozicijos politika tik kaip apie „tam tikras politines jėgas“. „Ką jie turi teigiama ir kas man iš principo patinka? Kad jie atskleidžia problemas – ir tai iš tikrųjų gerai, tai teisinga ir tai reikia daryti. Tačiau teigiamam šalies vystymuisi šito nepakanka, visiškai nepakanka, – tęsė V. Putinas. – Todėl sutelkti dėmesį vien į problemas – ne vien per maža, bet netgi pavojinga, nes tai gali vesti į tam tikrą griovimą, o mums reikia kurti.“

