„Rusija sveikina artėjantį JAV ir Šiaurės Korėjos viršūnių susitikimą ir vertina didelį Kinijos indėlį į krizės Korėjos pusiasalyje sprendimą“, – nurodė Rusijos vadovas per Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimą Čingdao mieste Kinijoje. „Didelę įtaką saugumo situacijai ŠBO erdvėje daro Korėjos pusiasalio problema. Teigiamai vertiname Pchenjano, Seulo ir Vašingtono nusiteikimą kompleksiškai spręsti krizę per dialogą ir derybas pagal Rusijos ir Kinijos pasiūlytas sureguliavimo gaires“, – teigė V. Putinas. Jis pabrėžė, kad ŠBO ir toliau turėtų prisidėti prie situacijos regione normalizavimo.

