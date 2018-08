„Klausimas svarstomas“, – nurodė jis naujienų agentūrai „Interfax“, atsakydamas į klausimą, ar V. Putinas planuoja dalyvauti minėjimo renginiuose. Anksčiau pasirodė žiniasklaidos pranešimų, kad Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pakvietė Rusijos prezidentą į Pirmojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo iškilmes Paryžiuje lapkričio 11 dieną. JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra sakęs, kad taip pat planuoja dalyvauti 100-ųjų Pirmojo pasaulinio karo pabaigos metinių parade Paryžiuje.

