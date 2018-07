„Laipsniškai atkuriame įprastinius bendradarbiavimo mechanizmus. Tai duoda pagrindo manyti, kad įveiksime visus sunkumus, su kuriais susidūrėme pastaruoju metu, ir sugrįžime į pozityvios plėtros kelią“, – po susitikimo sakė V. Putinas. Savo ruožtu Prancūzijos prezidentas pareiškė esąs pasirengęs „tęsti dialogą“, pradėta su V. Putinu Sankt Peterburge gegužės 24–25 d. d. Jis priminė, kad tuomet buvo kalbėta apie ne tik apie įvairius dvišalius klausimus, bet ir regionines bei tarptautines problemas, pirmiausia, padėtį Sirijoje. Sekmadieninio susitikimo metu V. Putinas taip pat pasveikino savo kolegą su Prancūzijos rinktinės patekimu į Pasaulio futbolo čempionato finalą. „Šiandien pažiūrėsime. Esu įsitikinęs, kad rungtynės buvo įtemptos, įdomios ir gražios bei nudžiugins milijonus sirgalių visame pasaulyje“, – sakė V. Putinas.

