Tačiau ankstesnę dieną Jungtinių Tautų specialusis pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura perspėjo, kad režimo pajėgų puolimas sukilėlių kontroliuojamoje teritorijoje šiaurės vakarinėje Idlibo provincijoje gali paveikti 2,3 mln. žmonių. „Po Sirijos vyriausybės kariuomenės sėkmės kovoje su teroristais“ susidarė tinkamos sąlygos „pradėti didelio masto politinį procesą“, Kremlius citavo V. Putiną pranešime, paskelbtame po lyderių susitikimo Juodosios jūros kurorte Sočyje. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė žurnalistams, kad tarp lyderių „vyko išsamios diskusijos“. V. Putinas ir B. al Assadas paskutinį kartą buvo susitikę Rusijos karinių oro pajėgų bazėje Sirijos pajūrio provincijoje Latakijoje. „Prasidėjus aktyviausiai politinio proceso fazei užsienio pajėgos pasitrauks iš Sirijos teritorijos“, – sakė V. Putinas, bet nepaminėjo, kurių šalių pajėgas turi omenyje. Rusija į Sirijos pilietinį karą įsitraukusi nuo 2015 metų. Jos karinė pagalba ne vien sudarė sąlygas išlikti B. al Assado režimui, bet ir pakeitė šio konflikto eigą Damasko naudai. V. Putinas taip pat pasveikino B. al Assadą su „Sirijos vyriausybės armijos sėkme kovoje su teroristų grupuotėmis“. „Aišku, mūsų tolesnis tikslas – atgaivinti ekonomiką ir teikti humanitarinę pagalbą sunkioje padėtyje atsidūrusiems žmonėms“, – pridūrė Kremliaus vadovas.

