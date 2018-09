Prieš kelis dešimtmečius kilusio teritorinis ginčo tarp Rusijos ir Japonijos centre – keturios strategiškai svarbioje vietoje esančios Kurilų salos. Šias salas Sovietų Sąjunga užėmė 1945 metais, baigiantis Antrajam pasauliniam karui, tačiau Japonija nori jas susigrąžinti. Dėl šio ginčo šalys taip ir nepasirašė taikos sutarties, kuri formaliai užbaigtų karą. „Mėginome išspręsti teritorinį ginčą 70 metų. Derėjomės 70 metų“, – pareiškė V. Putinas per Vladivostoke vykstantį Rytų ekonomikos forumą, kuriame taip pat dalyvauja Japonijos premjeras Shinzo Abė ir Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. „Shinzo sakė: „pakeiskime mūsų požiūrius“. Gerai! Sudarykime taikos susitarimą – ne dabar, o iki metų pabaigos – be jokių išankstinių sąlygų“, – nurodė V. Putinas, sulaukęs auditorijos plojimų. Toks netikėtas Rusijos lyderio siūlymas nuskambėjo, praėjus vos dviems dienoms po to, kai šis pareiškė, jog ginčas dėl salų veikiausiai nebus išspręstas artimiausiu metu. „Nejuokauju“ „Aš nejuokauju“, – pridūrė V. Putinas ir paragino abi šalis imtis rengti taikos sutarties tekstą. Pasak Kremliaus šeimininko, toks sandoris pagerintų Maskvos ir Tokijo santykius ir leistų jiems „toliau kaip draugams spręsti visus neišspręstus klausimus“. „Man atrodo, kad tai palengvintų visų problemų, kurių nesugebėjome išspręsti per 70 metų, nagrinėjimą“, – pažymėjo V. Putinas. Japonijos ministras pirmininkas savo ruožtu kiek anksčiau pareiškė, kad abi šalys yra „atsakingos prieš ateities kartas“. „Eikime kartu, neužmiršdami šių klausimų... Jei nepadarysime to dabar, tuomet kada?.. Jei to nepadarysime mes, tada kas?“ – prieš V. Putino pasisakymą akcentavo Shinzo Abe. „Abudu visiškai suprantame, kad tai nebus lengva“, – pridūrė premjeras. Tuo tarpu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad abu lyderiai kol kas neaptarė V. Putino siūlymo, pranešė naujienų agentūra „Interfax“. Vienas Japonijos vyriausybės atstovas savo ruožtu pareiškė, kad jo valstybės pozicija nepakito. Pasak Ministrų kabineto vyriausiojo sekretoriaus Yoshihide Suga, susitarimas su Maskva būtų pasirašytas „išsprendus keturių šiaurinių salų priskyrimo klausimą“, kalbėdamas apie ginčijamą teritoriją. Pirmadienį V. Putinas pažėrė abejonių, ar teritorinis ginčas gali būti greitai išspręstas. „Šis klausimas nagrinėjamas jau daug dešimtmečių, todėl būtų naivu galvoti, kad jį galima išspręsti greitai“, – pareiškė V. Putinas po susitikimo su Shinzo Abe. Putinas „trolina“ Abe Kai kurie diplomatai leido suprasti, kad Rusijos prezidento siūlymas pasmerktas žlugti. Pavyzdžiui, Rusijos užsienio reikalų viceministras Georgijos Kunadzė suabejojo, ar V. Putinas iš tikrųjų nori imtis teritorinio ginčo. „Tai vadinama „trolinimu“. Putinas nieko nesitiki“, – radijui „Echo Moskvy“ pareiškė V. Kunadzė. Pasak jo, Shinzo Abe niekada nepasirašytų susitarimo, nes tai būtų politinė savižudybė. Carnegie (Karnegio) strateginių studijų centro Maskvoje ekspertas Aleksandras Gabujevas savo ruožtu užsiminė, kad Rusijos lyderio tariamai spontaniškas siūlymas liudija apie Maskvos nepasitenkinimą japonų investicijų stoka. „Panašu, kad tai tiesiog emocijos ir bandymas daryti spaudimą, o ne kažkas tikra“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP. V. Putinas ir Shinzo Abe per pastaruosius kelerius metus ne kartą per susitikimus nagrinėjo ginčą dėl salų. Tiek Rusija, tiek Japonija ėmėsi salose įvairių ekonominių iniciatyvų tokiose srityse kaip žuvų ir moliuskų veisimas, vėjo generuojama energija ir turizmas. Kitas Rusijos užsienio reikalų viceministras Igoris Morgulovas sakė Rusijos naujienų agentūroms, kad V. Putino siūlymas nereikštų kokių nors pakeitimų dabartiniame derybų formate. Šiauriau Japonijai priklausančios Hokaido salos esančius Kurilus Maskva kontroliuoja paskutiniųjų Antrojo pasaulinio karo dienų, kai jas užėmė sovietų kariai. Keturias salos, turinčios 20 tūkst. gyventojų rusai vadina Iturupu, Kunašyru, Šikotanu ir Chabomajumi. V. Putino pirmtakas Dmitrijus Medvedevas 2010-aisiais tapo pirmuoju Rusijos prezidentu, apsilankiusiu Kunašyre. Jo vizitas tąsyk išprovokavo Tokijo įtūžį.

