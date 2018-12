„Partijos vadovybė per suvažiavimą nustatys „Vieningosios Rusijos“ prioritetines užduotis artimiausiam laikotarpiui ir apsispręs dėl partijos statuto keitimo ir papildymo“, – sakoma išplatintame pareiškime. 18-asis Rusijos valdančiosios partijos suvažiavimas vyks gruodžio 7–8 dienomis Maskvoje. Kaip kiek anksčiau pabrėžė valstybės vadovo atstovas Dmitrijus Peskovas, pats V. Putino dalyvavimo faktas „liudija, kad prezidentas tebėra šios partijos lyderis, vis dar skiria didelį dėmesį šios partijos veiklai“. D. Peskovas priminė, kad V. Putinas dalyvavo ir ankstesniuose „Vieningosios Rusijos“ suvažiavimuose. Šeštadienį vyksiančiame politinės jėgos posėdyje turi sakyti kalbą ir jos pirmininkas – premjeras Dmitrijus Medvedevas.

