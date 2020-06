Putinas Rusijos nacionalinės šventės renginiuose dalyvavo be kaukės

Per pirmąjį savo viešą pasirodymą per pastarąsias savaites V. Putinas penktadienį nedėvėjo kaukės, nors Maskvoje ji yra privaloma. Ir daugelis kitų šventinės ceremonijos svečių buvo ir be kaukių, ir be pirštinių. Niekas nesilaikė socialinės distancijos - į tai dėmesį atkreipė ir valstybinė žiniasklaida.

Koronaviruso atvejų skaičius Rusijoje auga tūkstančiais. Penktadienio duomenimis, užsikrėtusiųjų šalyje yra 511 423.

Nepaisant pandemijos, Rusijos gyventojai liepos 1 dieną balsuos dėl naujos konstitucijos. Jos pataisos, be kita ko, leistų V. Putinui likti valdžioje iki 2036 metų.

Rusijos karinis laivynas penktadienį į savo flotilę oficialiai priėmė ultramodernų povandeninį laivą „Kunigaikštis Vladimiras“. Laivas, galintis gabenti tarpžemynines raketas ir branduolinius užtaisus, pavadintas pagal kunigaikštį Vladimirą. Rusijos stačiatikių bažnyčia jį garbina kaip šventąjį, nes jis prieš daugiau kaip 1 000 metų pradėjo Rytų slavų imperijos christianizaciją.

Šis povandeninis laivas yra moderniausia „Borei“ klasės versija. Jis gali būti ginkluotas 16 „Bulava“ branduolinių raketų. Valstybinė žiniasklaida 170 metrų ilgio kreiserį pavadino „labiausiai mirtinu“ iš visų branduolinių povandeninių laivų.