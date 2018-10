Pasak V. Putino, Rusijos karinė doktrina nenumato prevencinio branduolinio smūgio. Jis pabrėžė, kad branduolinę ataką Rusija surengtų tik tuo atveju, jeigu išankstinio perspėjimo sistemos pastebėtų į jos teritoriją skriejančias raketas. „Agresorius turi žinoti, kad atsakas yra neišvengiamas“, – pridūrė jis. „Kai pamatysime į mūsų Rusijos teritoriją nukreiptą smūgį, mes atsakysime“, – kalbėjo Rusijos vadovas viename politikos forume. Jis pripažino, kad tai reikštų pasaulinę katastrofą, tačiau pabrėžė, kad „mes negalime būti tie, kurie ją sukels“. „Mes būtume agresijos aukos ir patektume į rojų kaip kankiniai“, o tie, kurie ją pradėtų, „mirtų, net neturėdami laiko atgailai“. Tikslai Sirijoje „pasiekti“ Rusijai pavyko pasiekti tikslų, užsibrėžtų prieš karinės kampanijos Sirijoje pradžią, ketvirtadienį pareiškė prezidentas Vladimiras Putinas. „Manau, kad apskritai pasiekėme tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėme pradėdami operaciją Sirijos Arabų Respublikoje“, – per susitikimą su tarptautinių santykių ekspertais Sočyje kalbėjo jis. V. Putinas pabrėžė, kad Rusijos dėka Sirijai pavyko išsaugoti valstybingumą ir išvaduoti reikšmingą šalies teritorijos dalį nuo „banditų“. „Mes per visus šituos metus išvadavome beveik 95 proc. Sirijos teritorijos. Tai pirma. Antra, įtvirtinome ten valstybingumą, neleidome žlugti pačiai valstybei“, – nurodė Rusijos lyderis.

