„Likviduota Priešraketinės gynybos apribojimo sutartis (Anti-Ballistic Missile, ABM), dabar kalbama apie Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutarties (INF) (nutraukimą), neaiškus Strateginės puolamosios ginkluotės mažinimo sutarties (START) likimas. Jei jos bus išardytos, tai ginklavimosi augimo ribojimo sferoje apskritai nieko neliks. Tada, mano nuomone, situacija bus itin pavojinga: neliks nieko kita, kaip tik (pradėti) ginklavimosi varžybas“, – per spaudos konferenciją Maskvoje pareiškė Rusijos prezidentas. V. Putinas sakė, kad Rusija nerimauja dėl situacijos šioje sferoje. Šeštadienio vakarą JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas ketina atšaukti INF sutartį, draudžiančią vidutinio nuotolio raketas, apginkluotas branduolinėmis arba įprastomis kovinėmis galvutėmis. Prezidentas paaiškino, kad priverstas imtis tokių veiksmų, nes Rusija esą jau daug metų pažeidinėja sutarties nuostatas. Susiję straipsniai: Putinas atsipalaidavo: dabar jis ne vienas Trumpas nori susitikti su Putinu dar šiemet D. Trumpo patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Johnas Boltonas antradienį pavadino INF „pasenusia sutartimi“. INF 1987 metais Vašingtone pasirašė tuometis SSRS lyderis Michailas Gorbačiovas ir JAV prezidentas Ronaldas Reaganas. Susitarimas įsigaliojo kitų metų birželio 1 dieną. Tuo tarpu atnaujinta sutartis START numato, kad JAV ir Rusija gali turėti ne daugiau kaip po 1 550 strateginių branduolinių kovinių galvučių ir ne daugiau kaip 700 jų laikyti parengtas panaudoti. Ši sutartis, sudaryta JAV vadovaujant Barackui Obamai, o Rusijai – Dmitrijui Medvedevui, įsigaliojo 2011 metų vasario 5-ąją; jos galiojimas baigsis 2021-aisiais. Priešraketinės gynybos sistemos buvo uždraustos pagal 1972 metais priimtą ABM sutartį, tačiau ankstesnis JAV prezidentas George'as W. Bushas vienašališkai pasitraukė iš šios sutarties 2001 metais.

