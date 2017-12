„Mes kartu jau daugiau kaip penkeri metai. Žinoma, tai buvo sudėtingi metai – ir šaliai, ir tiems, kas kiekvieną dieną savo vietoje turėjo užtikrinti nenutrūkstamą augimą, pasaulio ekonomikoje ir, atitinkamai, mūsiškėje iškilusių sunkumų įveikimą. Turiu omenyje visiems žinomus dalykus, susijusius su rinkų smukimu mūsų tradicinėms eksporto prekėms, su išorės apribojimais susijusias problemas“, – per susitikimą su vyriausybe sakė V. Putinas. „Rusijos Federacijos vyriausybė padarė ne tik visa, kas įmanoma, bet ir, mano nuomone, daugiau, – paskelbė prezidentas. – Iš esmės jūs išsprendėte visus šalies ekonomikai iškilusius klausimus.“ Susiję straipsniai: Putino kandidatūrą į Rusijos prezidentus iškėlė menininkų, aktyvistų ir liaudies atstovų sambūris V. Putinas padėkojo vyriausybės vadovui Dmitrijui Medvedevui, jo pavaduotojams, ministerijų ir žinybų vadovams „už darbą, kuris buvo atliktas pastaraisiais metais“. Vladimiras Putinas Scanpix Prezidentas taip pat paskelbė apie Rusijos ekonomikos priklausomybės nuo naftos kainų ir išorės poveikio sumažėjimą. „Sumažėjo federalinio biudžeto priklausomybė nuo naftos konjunktūros. Ir bendrai Rusijos ekonomika dabar mažiau veikiama visokiausių išorės sukrėtimų ir poveikio“, – sakė jis. Be to, jo žodžiais, „pastebimi pasiekimai forsuojant tas užduotis ir sprendimus, kurie buvo numatyti verslo atmosferos gerinimo srityje“. „Čia taip pat yra daug neišspręstų klausimų, bet vis dėlto judėjimas į priekį akivaizdus“, – sakė V. Putinas. Taip pat „jaučiamą poveikį padarė importo pakeitimo plėtojimo ir eksporto palaikymo programos“, o „stambiausiu ne žaliavų eksportuotoju tapo žemės ūkio pramonė“, nors „visai neseniai tai buvo sunku įsivaizduoti“, pabrėžė V. Putinas.

