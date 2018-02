Tokį pareiškimą V. Putinas padarė per susitikimą su rusų mokslininkais ir akademikais Novosibirske, išklausęs Kurčatovo branduolinių tyrimų instituto vadovo Michailo Kovalčiuko kalbos. „Jūs sakėte, kad visi turi išmaniuosius telefonus. Bet aš neturiu išmaniojo telefono“, – pasakė prezidentas, o jo replika prajuokino susirinkusiuosius. M. Kovalčiukas savo kalboje sakė, kad „kiekvienas savo kišenėje turi po išmanųjį telefoną“. Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki Rusijos prezidento rinkimų, V. Putinas keliauja po Sibirą. Prognozuojama, kad rinkimus kovo 18-ąją lengvai laimės dabartinis prezidentas. 65 metų Rusijos lyderis anksčiau yra prisipažinęs, kad nieko neišmano apie šiuolaikines technologijas. 2005 metais jis sakė, kad nė neturi mobiliojo telefono, o vėliau neslėpė būgštavimų dėl internete prieinamo turinio. Praėjusiais metais per susitikimą su moksleiviais prezidentas atskleidė, kad menkai išmano šiuolaikinio jaunimo kultūrą, kai buvo paklaustas, ar laisvalaikiu naršo „Instagram“ arba kitus socialinius tinklus. „Aš asmeniškai praktiškai to nenaudoju“, – pripažino V. Putinas, bet pridūrė, kad jo padėjėjai nevengia socialinių tinklų. „Mano sunki darbo diena baigiasi taip vėlai, kad „Instagram“ man jau nė motais. Tik galvoju, kaip greičiau nusigauti iki lovos“, – sakė jis. 2014 metais Rusijos prezidentas yra sakęs, kad internetas yra specialus JAV Centrinės žvalgybos valdybos (CŽV) projektas. Tuo tarpu Rusijos premjeras, 52 metų Dmitrijus Medvedevas, šiuo atžvilgiu yra tikra prezidento priešingybė. Jis dažnai pastebimas besinaudojantis „iPhone“ bei kitais įrenginiais ir dažnai dalijasi savo užfiksuotais vaizdais oficialioje „Instagram“ paskyroje. Nuo 2012 metų, kai prie Kremliaus vairo vėl stojo V. Putinas, šalyje buvo smarkiai apribota interneto laisvė. Be kita ko, Rusijoje buvo priimtas įstatymas, leidžiantis be teismo sprendimo užblokuoti tariamai ekstremistinį turinį skelbiančius tinklalapius. Šalyje taip pat padaugėjo žmonių, nuteistų dėl internete paskelbtų pranešimų. Pernai Rusija dėl pranešimų internete už grotų pasiuntė 43 asmenis, pirmadienį paskelbė viena teisių gynimo grupė. Internetas Rusijoje yra viena iš nedaugelio platformų, kur dar gali vykti politinės diskusijos. Pagarsėjęs Kremliaus kritikas ir kovotojas su korupcija Aleksejus Navalnas pelnė populiarumą tarp jaunimo dėl vaizdo dalijimosi platformoje „Youtube“ skelbiamų vaizdo įrašų. Netekęs galimybės dalyvauti pagrindinėje politikoje, A. Navalnas atlieka korumpuotus asmenis atskleidžiančius tyrimus ir savo 2,3 mln. sekėjų socialiniame tinkle „Twitter“ ir milijonams „YouTube“ vartotojų viešina informaciją apie milžiniškus šiuolaikinės Rusijos elito atstovų turtus.











1 Pasidalino

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.